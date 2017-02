Stand: 22.02.2017 08:46 Uhr

Megajacht "A" verlässt Gibraltar

Die größte private Segeljacht der Welt, die "A", ist am Mittwochmorgen aus dem Hafen von Gibraltar ausgelaufen. Nach Auskunft des Internet-Informationssystems Marine Traffic startete die Jacht um 8.14 Uhr Ortszeit Richtung Cartagena. In dem spanischen Hafen wird sie am Donnerstag erwartet. Dort sollen unter anderem noch Arbeiten an der Innenausstattung erfolgen. Seit gestern ist klar: Der Schiffsarrest für die größte private Segeljacht der Welt ist beendet. Anwälte der Werft Nobiskrug und des Eigners haben sich am Dienstagmittag nach langen und intensiven Verhandlungen geeinigt. Es ging bei dem Streit um unbezahlte Rechnungen von insgesamt etwa 15,3 Millionen Euro, die die schleswig-holsteinischen Schiffbauer vom Auftraggeber forderten. Neben der Zahlung war vor allem der Ort umstritten, wo das Geld deponiert wird.

Geld ist auf einem Treuhand-Konto

Der Eigner, der russische Milliardär Andrey Melnichenko, hinterlegte bereits vor Wochen 9,8 Millionen Euro - die Höhe der letzten Restzahlung für die Jacht - auf einem Treuhand-Konto seiner Anwälte in London. Damit waren die Anwälte der Rendsburger Werft nicht einverstanden. Die Werft-Vertreter meinten, dass der Auftraggeber auf dieses Konto leichteren Zugriff hat als die Werft. Nobiskrug befürchtete offenbar, dass sie leer ausgehen könnten - auch wenn mögliche Mängel, die es noch an Bord gibt, abgestellt werden.

Videos 03:22 min Segeljacht "A": Schiffsarrest beendet 21.02.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Die Crew der Megajacht "A" kann den Hafen von Gibraltar verlassen. Die Werft Nobiskrug und der Auftraggeber einigten sich im Streit über offene Rechnungen in Millionenhöhe. Video (03:22 min)

Anwälte von Nobiskrug haben Zugriff auf Konto

Der Kompromiss sieht nun vor, dass die weiteren 5,5 Millionen Euro als Sicherheit in Gibraltar deponiert werden. Das Konto verwalten die Anwälte von Nobiskrug. Das Geld ist für zwei Subunternehmer der Werft bestimmt. "Nobiskrug zeigt sich mit dem Richterspruch hoch zufrieden. Das Gericht hat unserer Argumentation und Sicherungsinteresse in vollem Umfang Rechnung getragen", teilte die Werft mit.

Die "A" kann ablegen, sobald das Geld in Gibraltar eingetroffen ist. Normalerweise passiert das nach Angaben des Gerichts innerhalb weniger Stunden.

In Gibraltar gilt englisches Recht

Der Arrest von Schiffen dient dazu, offene Forderungen zu sichern. Der Eigner hat die Möglichkeit, die Forderung zu begleichen oder eine Sicherheit zu hinterlegen. Ansonsten wird das Schiff verkauft oder versteigert. Das ist nach Angaben der Hafenbehörde von Gibraltar in den meisten Arrest-Verfahren der Fall. Laut Hafenbehörde hat die örtliche Justiz viel Erfahrung damit: "Wir können solche Situationen sehr schnell und schmerzlos lösen", wird der dafür zuständige Gerichtsbeamte Liam Yeats auf der Internetseite der Gibraltar Port Authority zitiert. Gibraltar liegt im Süden der iberischen Halbinsel, gehört aber zum britischen Königreich. Dementsprechend gilt dort auch englisches Recht.

Weitere Informationen mit Video Die Akte "A" - Showdown in Gibraltar Knapp eine Woche lag die weltgrößte Segeljacht unter Arrest in Gibraltar. Der oberste Gerichtshof des Landes hat nun über den Fall verhandelt - und eine Lösung gefunden. mehr

Gesamtkosten: 400 Millionen Euro

Die "A" ist ein Schiff der Superlative: Der Hauptmast ragt etwa 100 Meter in die Höhe. Die Jacht ist 142 Meter lang, 25 Meter breit und verfügt über jede Menge außergewöhnlicher Extras: Teile des Rumpfes sind aus Glas und ermöglichen so einen Blick unter Wasser. Das Schiff kostet nach unbestätigten Medienberichten insgesamt etwa 400 Millionen Euro.

Heimathafen auf den Bermudas

Auftraggeber ist der russische Unternehmer Andrey Melnichenko. Das Magazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 13,2 Milliarden US-Dollar und listet ihn derzeit auf Platz 139 der reichsten Menschen. Melnichenko lässt den Bau des Schiffes über die Projektfirma Valla Yachts Limited auf den Bermudas abwickeln. Die Hauptstadt des kleinen Inselstaates ist auch offizieller Heimathafen des Dreimasters.

Karte: Der Weg der "Sailing Yacht A"

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2017 | 09:00 Uhr