Mega-Jacht "A" setzt erstmals alle Segel

Fünf Jahre lang wurde im Kieler Hafen die größte private Segeljacht der Welt gebaut - unter vollen Segeln war die "A" an der Ostsee aber nie zu sehen. Die Schiffbauer von der Werft Nobiskrug setzten nur einmal unmittelbar vor der Küste ein Segel. Laut Ortungssystem AIS liegt die "A" gerade vor Monaco. Ein Foto zeigt das Schiff, alle drei Segel sind gehisst. Nach Angaben des Fotografen ist das Bild ebenfalls im Mittelmeer bei einer Probefahrt entstanden. Er versicherte auf Nachfrage, es handele sich um ein "echtes Foto".

Übergabe an den Eigner

Der Hauptmast ist nach Angaben von Nobiskrug die höchste alleinstehende, belastete Verbundstruktur weltweit. Die Segel können automatisch gesetzt werden. Die "A" hat außerdem eine Unterwasser-Beobachtungslounge, einen Hybrid-Diesel-Antrieb sowie mehrere Beiboote. Über den Baupreis gibt es keine offiziellen Angaben. Es wird über einen Preis in Höhe von 400 Millionen Euro spekuliert. Das Team um Projektleiter Dirk Kloosterman hat die "A" in den vergangenen Tagen an den Eigner übergeben. Auftraggeber ist der russische Multimilliardär Andrey Melnichenko.

Streit über Sicherheit vor Gericht

Mit Melnichenko hatte sich die Bauwerft aus Schleswig-Holstein im Februar über die Sicherheit für eine Schlussrate gestritten. Als keine Lösung in Sicht war, ließ die Werft die Luxusjacht in Gibraltar beschlagnahmen und führte vor einem örtlichen Gericht einen öffentlichen Streit. Nach zweitägigen Verhandlungen konnten sich die Anwälte von Melnichenko und Nobiskrug auf einen Kompromiss einigen. Zu Einzelheiten wollten beide Seiten nicht sagen.

Zwei Schiffe - ein Designer

Entworfen hat die futuristisch anmutende Jacht der Designer Philippe Starck. Der Franzose hatte für Melnichenko vor Jahren bereits die 119 Meter lange Motorjacht "A" geplant. Sie entstand ebenfalls in Kiel.

