Stand: 24.02.2017 16:55 Uhr

Kommt die "Landshut" nach Flensburg? von Nadina von Studnitz

Es gibt Überlegungen, die ehemalige Lufthansa-Maschine "Landshut" nach Flensburg zu holen. Das bestätigte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin. "Es gibt eine Idee, und ich finde die Idee großartig", sagte Lange. Zuvor müsste die Bundesrepublik das Flugzeug aber kaufen. Das Auswärtige Amt in Berlin sähe einen möglichen Standort Flensburg offenbar positiv, sollte es zu einem Verfahren kommen, sagt die Oberbürgermeisterin: "Es freut mich zu hören, dass das Auswärtige Amt Flensburg an prominenter Stelle sieht. Und daran wollen wir gerne anknüpfen."

Flensburg will die "Landshut" in den Norden holen

















Ausstellung am Flensburger Flugplatz?

Im Moment steht die ausgemusterte Boeing des Typs 737-200 auf einem Flughafen im brasilianischen Fortaleza und verfällt. Die Idee, die Maschine an die Förde zu holen, kommt vom Flensburger Kaufmann Thomas Liebelt. Er ist auch ehrenamtlich für das Science-Center Phänomenta tätig. Die "Landshut" könnte demnach als Teil der Phänomenta zu einer Ausstellung und Bildungsstätte werden. Liebelt ist nach eigenen Angaben bereit, die Stadt bei einer möglichen Bewerbung und späteren Umsetzung des Projekts auch finanziell zu unterstützen. "Wenn eine vernünftige Fläche zur Verfügung gestellt wird, stehe ich dafür, dass da ein vernünftiges Museum hingebaut wird", sagte Liebelt. Als neuen Standort wünscht sich der Flensburger Kaufmann ein Gelände nahe des Flugplatzes Flensburg-Schäferhaus.

Kommt die "Landshut" nach Schleswig-Holstein? NDR 1 Welle Nord - 24.02.2017 17:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Das ehemalige Lufthansa-Flugzeug "Landshut" könnte 40 Jahre nach der Entführung von Terroristen nach Flensburg kommen. Ein Kaufmann setzt sich dafür ein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

GSG-9 stürmt Maschine in Mogadischu

Im Herbst 1977 kaperten palästinensische Terroristen die Maschine der Lufthansa. Sie wollten mit der Aktion auf dem Höhepunkt des "Deutschen Herbstes" die Freilassung von inhaftierten Terroristen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) erzwingen. Die Boeing war mit mehr als 80 Passagieren an Bord auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. Nach einem tagelangen Irrflug und Zwischenstopps stürmte die Sondereinheit GSG-9 im somalischen Mogadischu die Maschine, erschoss drei der vier Terroristen und befreite die Passagiere. Damals wohnte laut Liebelt der Co-Pilot der entführten Maschine in Flensburg. Am 18. Oktober 2017 jährt sich die Befreiung der Geiseln in Mogadischu zum 40. Mal.

Ein schrottreifes Stück Zeitgeschichte

Die 1970 in Dienst gestellte "Landshut", die bis 1985 für die Lufthansa flog und zuletzt als Frachtflugzeug unterwegs war, ist in einem sehr schlechten Zustand. Kabinenfenster sind zugeklebt, die Außenhaut ist verwittert, im Inneren nisten Insekten. Neben Kosten für Kauf, Demontage und Transport kämen für eine mögliche Ausstellung noch Kosten für Restaurierungsarbeiten hinzu.

Ein schrottreifes Stück Zeitgeschichte Schleswig-Holstein Magazin - 24.02.2017 19:30 Uhr Seit 2008 verrottet es in Brasilien - dabei zählt die "Landshut" zu den berühmtesten Flugzeugen der deutschen Geschichte. Jetzt will ein Flensburger Kaufmann die Maschine in den Norden holen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2017 | 17:00 Uhr