Stand: 20.10.2017 13:48 Uhr

Heider Polizei gibt Wildschwein-Entwarnung

Zwei aggressive Wildschweine haben heute mitten in der Innenstadt von Heide mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Zwischenzeitlich herrschte regelrechte Panik in Dithmarschens Kreisstadt. Die Polizei warnte Autofahrer davor, ihre Wagen zu verlassen. Passanten und Anwohner sollten in Häusern und Geschäften bleiben, beziehungsweise die Innenstadt meiden. Nach mehreren Stunden erschoss ein Jäger eines der Tiere - das zweite flüchtete. Die Polizei gab dennoch Entwarnung. Die Beamten vermuten, dass sich das zweite Wildschwein inzwischen außerhalb des Stadtgebietes befindet. "Ich hätte niemals gedacht, dass wir einmal eine solche Gefahrenlage haben würden", sagte Heides Bürgermeister Ulf Stecher nach aufregenden Stunden.

Aggressives Wildschwein in Heide erschossen NDR//Aktuell - 20.10.2017 14:00 Uhr Zwei wild gewordene Wildschweine haben in Heide für Angst und Schrecken gesorgt und mehrere Fußgänger angegriffen. Ein Tier wurde schließlich vor der Sparkasse erschossen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dramatische Szenen in der Sparkasse

Auf den Heider Marktplatz führen viele Straßen. Wie genau die Tiere in die Innenstadt gelangen konnten, ist bislang jedoch nicht genau geklärt. Augenzeugen zeigten sich "völlig fassungslos", wie aggressiv der Tiere waren. Sie seien "wie aus dem Nichts" gekommen. Im Gebäude der Sparkasse spielten sich dramatische Szenen ab, nachdem dort ein Keiler eingedrungen war. Kunden und Mitarbeiter versuchten sich in Sicherheit zu bringen. Der Filialleiter erlitt laut Bürgermeister Stecher Verletzungen an den Beinen. Eine weitere verletzte Person verlor ein Fingerglied. Schließlich wurden die Menschen in dem Gebäude über Fenster und Drehleitern aus dem Gebäude geholt.

Wildschwein "prügelt Kunden raus"

"Die Leute in Heide sind völlig fassungslos" NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein bis 2 - 20.10.2017 10:13 Uhr In der Heider Innenstadt ist große Vorsicht geboten. Dort rennen nach Angaben der Polizei zwei Wildschweine umher. NDR Redakteur Hanno Hotsch im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick.







4,35 bei 23 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden insgesamt vier Menschen "leicht bis mittelschwer" verletzt. Sie hätten Bisswunden davongetragen, so ein Sprecher. Eine Augenzeugin sprach von einer am Boden liegenden, schreienden Frau, deren Hose zerrissen worden sei. Die Verkäuferin einer Bäckerei berichtete NDR 1 Welle Nord, dass eines der Wildschweine einen Gast regelrecht "aus dem Laden rausgeprügelt" habe. In einem Optikerladen durchbrach eines der Tiere eine Panzerglastür. Auch mehrere Autos wurden beschädigt. Die Fußgängerzone am Marktplatz war stundenlang gesperrt.

Waffen der Polizisten zu großkalibrig

In der Sparkasse konnten mehrere Polizisten - auch mithilfe ihrer Einsatzfahrzeuge - schließlich eines der Wildschweine im Vorraum festsetzen. Ein Jäger erlegte das Tier vor der Bank. Nach Angaben von Bürgermeister Stecher waren die Waffen der anwesenden Polizisten zu großkalibrig gewesen - und ein Schuss damit zu gefährlich für Umstehende.

Das noch lebende Wildschwein flüchtete laut Polizei Richtung Stadtbrücke. Es sei zuletzt in der Waldschlößchenstraße und am Wasserturm gesichtet worden. Die Bevölkerung solle nach wie vor wachsam bleiben, so ein Polizeisprecher. Die Beamten warnten davor, sich Wildschweinen zu nähern, wenn diese in die Stadt kommen.

Wildschweine gehen in Heide auf Menschen los















Weitere Informationen 00:20 Rettungsdienst: Verletzte wurden gebissen Jan Meuter vom Rettungsdienst hat den Wildschwein-Einsatz in Heide begleitet. Er berichtet, wie die wild gewordenen Tiere mehrere Menschen verletzen konnten. Video (00:20 min) Jagd auf Wildschweine soll verstärkt werden Der Kreis Vorpommern-Greifswald will die Jagd auf Wildschweine intensivieren. Ein Schwarzwildsymposium in Anklam beschäftigt sich mit Maßnahmen zur Bestandskontrolle des Schwarzwilds. (28.06.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2017 | 17:00 Uhr