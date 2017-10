Stand: 18.10.2017 15:52 Uhr

Harmlose Fotos für immer auf Pornoseite

von Carsten Salzwedel

Es sind Fotos, wie sie millionenfach von Nutzern auf der Socialmedia-Plattform Instagram geteilt werden: Im Bikini am Strand im Sommerurlaub, Selfies von einer Party oder Zuhause. "Normale Fotos halt", sind sich die Zwillinge Jessica und Jeanette sowie ihre Freundin Paulina aus Kiel einig. Umso fassungsloser waren sie, als sie erfuhren, dass ihre Fotos von einem Unbekannten auf einer Pornoseite hochgeladen wurden.

Üble Kommentare

Fassungslos machen sie vor allem die Kommentare, die unter manchen der Fotos geteilt wurden. "Die Kommentare waren sehr abwertend. Vor allem die Gedanken der Personen, was sie gerne mit uns machen und anstellen würden", sagt Jessica. Paulina erfuhr von einer Freundin von den Fotos auf der Pornoseite, findet dort Jessica und Jeanette. Noch am selben Abend gehen sie zur Polizei, erstatten Anzeige. Die Polizei kann aber nicht viel machen, erfahren sie bald. Weil die drei jungen Frauen volljährig sind, ist der Straftatbestand, der hier vorliegt, lediglich die Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Keine schwere Straftat.

Nur bei Minderjährigen eine schwere Straftat

Anders wäre das bei Minderjährigen. "Dann sprechen wir von der Verbreitung kinderpornografischer Schriften", sagt Sven Petersen. Er ist der Präventionsbeauftragte der Polizeidirektion Kiel. Kinderpornografie ist eine schwere Straftat und wird mit einem höheren Ermittlungsaufwand verfolgt. Dass die Pornoseite, auf der die Fotos hochgeladen wurden, im Ausland betrieben wird, erschwert die Ermittlungen zusätzlich. "Solche Anzeigen werden zu fast 100 Prozent vom Staatsanwalt, wenn er keinen Anfasser hat, also man nicht ermitteln kann, wer das getan hat, eingestellt."

Präventionsarbeit schon in Grundschulen

Sven Petersen ist mit seiner Präventionsarbeit mittlerweile schon in Grundschulen unterwegs. Dass ein Foto im Internet öffentlich zugänglich ist, ist vielen Schulkindern nicht bewusst. Aber auch den Eltern fehlt der Überblick, was ihre Kinder mit Smartphones machen. Deshalb ist Sven Petersen auch schon mal auf Elternabenden zu Gast. Sein Rat, einen Missbrauch von Fotos vollständig zu verhindern, ist so einfach wie unbefriedigend: Gar keine Fotos ins Internet stellen oder bei Instagram posten.

Das ist aber unrealistisch, wie Nutzerzahlen zeigen: Bei den 14- bis 19-Jährigen nutzen 71 Prozent, also fast drei Viertel Instagram, bei den 20- bis 29-Jährigen ist es immer noch die Hälfte. Deshalb rät Sven Petersen dazu, vor dem Posten von Fotos genau zu überlegen, was mit den Bildern passieren kann, eher freizügige Fotos lieber nicht ins Internet zu stellen und Accounts nur für Freunde sichtbar zu machen.

Keine Chance die Bilder zu löschen

Jessica und Jeanette haben ihre Accounts gelöscht, neue angelegt und die auf privat gestellt. "Ich akzeptiere da nur noch Leute, die ich auch im richtigen Leben kenne." Paulina hat ihren Account nicht gelöscht, aber auch auf privat gestellt. Ihr es wichtig, sich von der Geschichte nicht zu sehr beeinträchtigen zu lassen. "Die Fotos sind sowieso im Netz und das Internet vergisst nichts", ergänzt sie.

Dass die Polizei nichts machen kann, weil die Pornoseite auf ausländischen Servern liegt, ärgert sie: "Ich finde das extrem schwach, dass uns das so mitgeteilt wird. Die Galerien mit unseren Bildern existieren weiterhin. Wir haben nach wie vor keine Ahnung, wer das hochgeladen hat und es gibt auch offensichtlich keine Möglichkeit das herauszufinden besteht. Dabei wurde uns mitgeteilt, dass das einfach wäre, wenn man die Daten von dieser Seite hätte." Für die drei Kielerinnen ist aber klar, Fotos von sich werden sie weiterhin machen und auch ins Internet stellen. Sie wollen sich von der Geschichte nicht verrückt machen lassen, sind aber vorsichtiger geworden und raten auch anderen jungen Frauen zur Vorsicht: "Wenn man ein Foto von sich im Internet hochlädt, sind sie dort für immer."

