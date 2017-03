Stand: 30.03.2017 15:26 Uhr

Weiter Kritik an Posten für Britta Sellering von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Eckhardt Rehberg, Haushaltsexperte im Bundestag und Vizechef der Landes-CDU, versucht es mit Sarkasmus: Britta Sellering könne ihrem Mann, dem Regierungschef, in ihrem neuen Job beim Rechnungshof ja auf die Sprünge helfen. Immerhin sei sie dort ja auch für kommunale Finanzen zuständig. Rehberg meint, Regierungschef Erwin Sellering (SPD) halte Vereinbarungen mit dem Bund nicht ein und gebe Geld, das den Kommunen zusteht, nicht weiter - zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau. Vielleicht habe Frau Sellering die Möglichkeit, die "klebrigen Finger ihres Mannes" ein wenig zu putzen, damit die Mittel des Bundes dort ankommen, wo sie hingehörten: bei den Kommunen. Ansonsten hoffe er, dass "Familie Sellering zwischen Küchen- und Arbeitstisch unterscheiden" könne.

Frau Sellering wechselt an den Rechnungshof Nordmagazin - 29.03.2017 19:30 Uhr Britta Sellering, die Frau des Ministerpräsidenten, verlässt für zwei Jahre das Bundesfinanzministerium in Berlin - und arbeitet im Schweriner Landesrechnungshof.







Städte- und Gemeindetag fordert gleiche Maßstäbe

Auch am Tag nach Bekanntwerden der Personalie reißt die Debatte darüber nicht ab. Nachdem sich am Mittwoch bereits die Landtagsopposition an dem Streithema abgearbeitet hat, äußert sich nun der Städte- und Gemeindetag - ein Hauptgegner des Rechnungshofes im Dauerstreit um die kommunalen Finanzen - dem neuen Thema für die Volkswirtin Britta Sellering. Geschäftsführer Andreas Wellmann erklärt auf Anfrage, Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen müsse sich fragen lassen, ob die Besetzung gerechtfertigt sei. Denn dass die Personalie "Sellering" zu Fragen führen würde, sei doch klar gewesen. Wellmann meint, für den Rechnungshof würden die gleichen Maßstäben gelten, die er auch bei anderen anlege - zum Beispiel wenn er Beschäftigungsverhältnisse in kommunalen Unternehmen moniere. In der Vergangenheit hatte der Rechnungshof immer wieder angeprangert, dass beispielsweise Bürgermeister Verwandte oder Bekannte in kommunalen Unternehmen beschäftigen.

Steuerzahlerbund moniert "Geschmäckle"

Auch der Bund der Steuerzahler spricht von einem "Geschmäckle". Die Besetzung ausgerechnet in der obersten Kontrollbehörde sei irritierend, sagte die Landesvorsitzende Sophie Mennane. Wahrscheinlich wäre eine Behörde, die weniger Einfluss auf die Kontrolle der Landesregierung habe, angemessener gewesen für einen Posten der Ministerpräsidenten-Gattin, meint sie. Der Steuerzahlerbund will jetzt beim Landesrechnungshof nachfragen, wie es zu der Besetzung gekommen ist und warum die Wahl ausgerechnet auf die Frau des Ministerpräsidenten gefallen ist. Die Linksfraktion schlägt vor, dass künftig bei Stellenbesetzungen in Landesbehörden das Bewerbungsverfahren geändert werden sollte. Anonyme Bewerbungen - bei denen der Name des Bewerbers zunächst keine Rolle spielt - würden Chancengleichheit garantieren und Mauscheleien ausschließen.

Rechnungshof-Mitarbeiter sind frustriert

Unterdessen sorgt die Personalie bei vielen der knapp 100 Mitarbeiter im Landesrechnungshof für Frustation. Die Motivation der Leute im Haus sinke, erklärt ein Insider. Das Signal nach außen sei verheerend. Die Ehefrau von Ministerpräsident Sellering, Britta Sellering, übernimmt zum 1. April einen Posten im Grundsatz-Referat des Landesrechnungshofes. Sie wird von ihrem bisherigen Arbeitgeber, dem Bundesfinanzministerium in Berlin, für zwei Jahre abgeordnet. Sie soll sich in Schwerin vor allem um die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen kümmern. In Prüfungsaufgaben sei sie nicht eingebunden, so Rechnungshof-Präsidentin Johannsen. Im künftigen Referat von Britta Sellering sitzen aber auch die Prüfer, die die Staatskanzlei ihres Mannes unter die Lupe nehmen. Experten sagen, der Rechnungshof sei eine kleine Behörde. Es werde schwer sein, Frau Sellering Interna beispielsweise über bevorstehende Prüfungen der Staatskanzlei ihres Mannes vorzuenthalten. "Sie sitzt an der Quelle", meint ein Mitarbeiter im Hof.

