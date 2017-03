SPD-Mann droht Verlust von Chefposten

Stand: 28.03.2017 07:19 Uhr

Es wird nicht einfach für Dirk Friedriszik: Der SPD-Landtagsabgeordnete aus Ludwigslust muss heute in seiner Fraktion zu Vorwürfen Stellung nehmen, er habe eine frühere AfD-Mitgliedschaft verheimlicht, um seine noch junge Karriere in der SPD nicht aufs Spiel zu setzen. Außerdem geht es um die Frage, ob der 45-jährige Ex-Berufssoldat nach Bekanntwerden seiner AfD-Nähe zu den näheren Umständen und Gründen gelogen hat.

SPDler beklagen Lüge und Vertrauensverlust

Etliche SPD-Abgeordnete wollen ihrem Genossen auf den Zahn fühlen. Von Lüge und Vertrauensverlust ist im Vorfeld die Rede. Für den Betroffenen geht es um seine politische Karriere: Friedriszik ist nach der Landtagswahl als Parlamentsneuling Vorsitzender des Rechtsausschusses und der parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) für den Verfassungsschutz geworden. Beide Ämter gehen in der Regel an Abgeordnete, die bereits länger im Geschäft sind und keinen Zweifel an ihrer Integrität zulassen.

Ärgerliche Personalie für die SPD

Es gilt als wahrscheinlich, dass ihm heute der Rücktritt von beiden Posten nahegelegt wird. Friedriszik droht damit eine Degradierung zum Hinterbänkler. Ein Mandatsverzicht scheint dagegen unwahrscheinlich - er hat seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Die Sache ist für den SPD-Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Erwin Sellering, längst zu einer ärgerlichen Personalie geworden. Es gab mehrere Gespräche mit Friedriszik, der die Wahrheit auch in diesen Runden nur umkreist haben soll.

In der AfD als Mitglied geführt

Vor einer Woche hatten Recherchen von NDR 1 Radio MV offengelegt, dass Friedriszik vor seiner Zeit in der SPD 2013 in der AfD als Mitglied geführt wurde. Er wollte für die Partei bei der Kommunalwahl in Ludwigslust kandidieren und bot sich als Aufbauhelfer für einen AfD-Kreisverband an. Friedriszik stritt zunächst alles ab, räumte dann aber doch eine geplante Kandidatur ein. Außerdem wisse er nicht mehr, ob er auf einer AfD-Internet-Seite den Button "Mitglied werden" geklickt habe. Zuerst hatte er erklärt, er sei nie Mitglied gewesen. Seine Mitgliedschaft (Mitgliedsnummer 9641) habe er im November 2013 gekündigt, um unter die Sache einen Strich zu ziehen. Er habe nie Parteibeiträge bezahlt oder AfD-Veranstaltungen besucht. Außerdem beteuerte er, dass er mit ganzen Engagement Sozialdemokrat sei.

Wollte Friedriszik Bundeswehr den Schwarzen Peter zuschieben?

Zuvor hatte der frühere Soldat im Landeskommando der Bundeswehr (Dienstgrad: Stabsfeldwebel) per Pressemitteilung erklärt, er habe sich 2013 beruflich im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit für die AfD interessiert. Damit weckte er nicht nur in der SPD den Eindruck, sein Dienstherr sei an einer AfD-Mitgliedschaft interessiert, um Informationen abzuschöpfen. Bei einigen Genossen hieß es, Friedriszik wolle der Bundeswehr für seine Liaison mit der AfD den Schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Nach NDR Informationen zeigte sich die Bundeswehr äußerst erstaunt über Friedrisziks Aussagen. Bundeswehr-intern wird diese Darstellung als absolut falsch zurückgewiesen. Eine Stellungnahme liegt trotz Anfrage beim Landeskommando in Schwerin bisher jedoch nicht vor. Die Sache gilt wegen der politischen Dimension offenbar als heikel.

AfD will Auskunft vom Landeskommando

Friedrisziks fragwürdige Aussagen haben jedoch bereits die AfD auf den Plan gerufen. Ihr Vize-Fraktionschef Enrico Komning erbittet vom Leiter des Landeskommandos, Brigadegeneral Gerd Kropf, Auskunft, "ob der Berufssoldat Friedriszik auch als Landtagsabgeordneter im Auftrag der Bundeswehr Informationen über die AfD sammelt und an das Landeskommando weiterleitet". Offenbar nimmt die AfD-Fraktion den SPD-Abgeordneten beim Wort und vermutet eine Spitzel-Tätigkeit im Auftrag der Armee.

