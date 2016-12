Stand: 22.12.2016 19:23 Uhr

Nach Anschlag: Caffier fordert drittes Asylpaket

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier Änderungen in der Abschiebe-Praxis gefordert. Abschiebungen müssten leichter und schneller erfolgen, erklärte der CDU-Politiker, der auch Sprecher der unionsgeführten Innenressorts in den Ländern ist. Angesichts der weiterhin bestehenden Schwierigkeiten bei Rückführungen abgelehnter Asylbewerber sei ein drittes Asylpaket notwendig, so Caffier am Donnerstag. Auch eine Verlängerung der Abschiebe-Haft dürfe kein Tabu sein.

"SPD muss Blockadehaltung aufgeben"

Neben konsequenten Abschiebungen will der Innenminister die Aufnahme von Menschen erschweren, die keine Pässe haben. Wer nicht kooperiere, Identitäten fälsche und bewusst täusche, müsse zurückgeschickt werden. Caffier erneuerte die Forderungen der Union, Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. "Die SPD muss hier endlich ihre Blockadehaltung aufgeben", so Caffier.

Caffier: Asylsuchende ohne Bleibe-Perspektive müssen ausreisen

Menschen aus diesen Staaten würde auch künftig Schutz in Deutschland gewährt, sofern sie von individueller Verfolgung betroffen seien. "Das heißt gleichzeitig aber auch, dass der Aufenthalt nicht schutzbedürftiger Asylsuchender ohne Bleibeperspektive und straffällig gewordener Personen in Deutschland möglichst schnell beendet wird und sie aus Deutschland auch tatsächlich ausreisen", so Caffier weiter.

Linke: "Pfeifen im Walde"

Der Anschlag in Berlin und die Geschichte des verdächtigen Tunesiers Anis Amri habe gezeigt, dass sich etwas ändern müsse. Caffiers Forderungen würden wie das berühmte Pfeifen im Walde klingen, sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter. "Denn ist es nicht Caffier selbst, der sich immer wieder rühmt, der konsequenteste Abschieber zu sein. Also gibt es doch offenbar genug Instrumente."

Verdächtiger sollte abgeschoben werden

Für die deutschen Behörden war Amri ein sogenannter Gefährder. Der 24-Jährige ist laut Bundesanwaltschaft "dringend tatverdächtig", den zuvor gestohlenen Lastwagen am Montag in die Besuchergruppen auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gelenkt zu haben. Amri wurde bereits vor Monaten wegen Kontakten in die Islamistenszene als Gefährder beobachtet. Eine geplante Abschiebung fand nicht statt. Inzwischen wurde Kritik an der Arbeit der Sicherheitsbehörden laut, weil sie Amri, der in Italien und Tunesien bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden war, aus den Augen verloren haben.

AfD beantragt Dringlichkeitssitzung im Landtag

Derweil hat die AfD-Fraktion angesichts des Anschlags in Berlin eine Sondersitzung des Landesparlaments beantragt. Der Landtag kommt wahrscheinlich gleich zu Jahresbeginn zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Bis zur regulären Sitzung Ende Januar will die AfD nicht warten, möglicherweise tagt das Parlament schon in der ersten Januarwoche. Die Landesregierung dürfe die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns nicht in falscher Sicherheit wiegen, so AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm. Die Debatte um die innere Sicherheit gehöre in die Parlamente. Die Terrorgefahr durch Islamisten wachse auch in Mecklenburg-Vorpommern, meinte Holm, ohne allerdings Belege zu liefern. Die AfD stellt mehr als ein Viertel der Abgeordneten. Ein Viertel ist nötig, um eine Sondersitzung zu beantragen.

