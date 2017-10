Stand: 24.10.2017 13:54 Uhr

Kunden durften abstimmen: Zusätzliche Züge in MV

Das Verkehrsministerium Mecklenburg-Vorpommerns stellt für Bahnverbindungen im Land zusätzlich 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll vor allem für zusätzliche Spätverbindungen genutzt werden. Bahnkunden konnten online ihre Wünsche äußern, diese fließen jetzt in den Fahrplan ein, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Diesen Wünschen werde unter anderem mit einem zusätzlichen täglichen Spätzug auf der Strecke Schwerin-Hamburg und zurück Rechnung getragen.

Mehr Züge auch in Vorpommern

Auch zwischen Stralsund und Rostock soll am Freitagnachmittag ein zusätzlicher Zug fahren - in der Gegenrichtung täglich am späten Abend. Der 15-Minuten-Takt der Rostocker S-Bahn wird demnach ab dem Fahrplanwechsel abends um eine Stunde verlängert. Neubrandenburg erhalte an Wochenenden eine neue Nachtverbindung von Neustrelitz - dies diene der besseren Anbindung an das kulturelle Angebot in Berlin, hieß es. Dazu soll ein aus der Hauptstadt kommender Zug entsprechend verlängert werden. Nach Heringsdorf auf Usedom soll eine zusätzliche tägliche Frühverbindung von Wolgast führen. Außerdem werde bei einem Zug von Bützow nach Pasewalk die Abfahrtszeit in Güstrow zugunsten des Schülerverkehrs in Malchin um einige Minuten vorgezogen.

Mehr als 500 Anregungen

Insgesamt seien 560 Anregungen eingegangen, so Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Wann es diese zusätzlichen Zugverbindungen geben wird, ist aber noch unklar. Weitere Wünsche von Bahnfahrern werden laut Verkehrsministerium noch diskutiert und könnten bei der Fahrplangestaltung 2019 berücksichtigt werden.

