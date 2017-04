Stand: 03.04.2017 13:35 Uhr

Kiellegung: Erste Elektrofähre Deutschlands

Am Montagvormittag wurde die erste vollektrische Autofähre Deutschlands in Stralsund auf Kiel gelegt. Nach Angaben der beiden Unternehmen Formstaal und Ostseestaal, die am Bau in Stralsund beteiligt sind, soll die Fähre zukünftig vollkommen emissionsfrei arbeiten. Sie hatten den Zuschlag bei einer europaweiten Ausschreibung erhalten.

Kiellegung der ersten vollelektrischen Solarfähre 03.04.2017 13:07 Uhr In Stralsund wurde die erste vollelektrische Autofähre für Binnengewässer auf Kiel gelegt. Das Schiff mit Solar- und Batterieantrieb gilt als Weltneuheit.







Emissionsfrei durch Solar- und Batteriestrom

Die Autofähre wird nach Angaben der Unternehmen ausschließlich mit Solar- und Batteriestrom betrieben und kann pro Fahrt 45 Passagiere und sechs Fahrzeuge befördern. Sie ist für den Einsatz auf der Mosel bestimmt und soll die Gemeinden Oberbillig in Rheinland-Pfalz und Wasserbillig auf der Luxemburger Seite des Flusses verbinden. Die Stralsunder Unternehmen haben bereits vier Solar-Ausflugsschiffe gebaut, die für die Weiße Flotte auf den Gewässern Berlins pendeln. Zwei weitere Projekte, ein Seminarschiff und ein Fahrgastschiff, befinden sich derzeit im Bau.

