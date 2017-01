Stand: 02.01.2017 07:25 Uhr

Brand am Neujahrstag: Kinderwagen fängt Feuer

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Unbekannte offenbar einen Kinderwagen vor der Wohnungstür einer Asylbewerberin in Brand gesteckt. Daher schließen die Ermittler einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus.

Eine 28-jährige Eritreerin hatte ihren Kinderwagen direkt vor ihrer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss abgestellt. Genau dieser Kinderwagen hatte plötzlich Feuer gefangen. Das Treppenhaus war daraufhin so verqualmt, dass die Feuerwehr insgesamt 13 Bewohner mittels einer Drehleiter aus dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mueßer Holz retten musste. Darunter auch fünf Kinder.

Ein Mensch erleidet Rauchgasvergiftung

Wie NDR 1 Radio MV berichtete, konnten fast alle das Krankenhaus verlassen. Ein Äthiopier wird mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung weiter behandelt. Das Gebäude wurde stundenlang gelüftet, danach durften die Mieter zurück in ihre Wohnungen.

