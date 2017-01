Stand: 25.01.2017 14:26 Uhr

Zwei neue Fälle von Geflügelpest in Hamburg

In Hamburg sind zwei neue Fälle von Geflügelpest bekannt geworden. Bei einer toten Wildgans am Anleger Teufelsbrück im Bezirk Altona und bei einer Wildente in Bergedorf ist der hochansteckende Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen worden, wie die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Mittwoch mitteilte.

Deshalb werden die bereits seit vergangener Woche bestehende Sperr- und Beobachtungsgebiete deutlich ausgeweitet. In einem Radius von drei Kilometern rund um einen Fundort gelten strenge Auflagen für Geflügelhalter. Betroffen sind in Altona und Bergedorf laut Gesundheitsbehörde allerdings keine großen Betriebe, sondern nur Hobbyzüchter und Kleinbauern. In einem Radius von zehn Kilometern müssen Hunde an der Leine geführt werden. Katzen dürfen gar nicht mehr ins Freie gelassen werden. Damit soll verhindert werden, dass die Tiere den Geflügelpest-Erreger aufnehmen und weitergeben.

Viele Hundehalter ignorieren Leinenzwang

Die Veterinärämter in der Hansestadt klagen allerdings darüber, dass sie kaum Möglichkeiten haben, den Leinenzwang durchzusetzen. Viele Hundehalter weigern sich, ihre Tiere anzuleinen. Sie müssen aber nur selten mit Bußgeldern rechnen, wie NDR 90,3 berichtete. Der Leinenzwang gilt mittlerweile beinahe im gesamten Stadtgebiet - mit Ausnahme der Gebiete nördlich von Schnelsen, Winterhude und Horn.

Der früheste Termin, zu dem die neuen Sperrgebiete aufgehoben werden können, sind der 23. (Altona) und der 24. (Bergedorf) Februar 2017. Das gilt jedoch nur, wenn in den entsprechenden Gebieten keine weiteren Fälle von Geflügelpest auftreten.

Neuer Erreger noch nicht in Hamburg festgestellt

Seit Ausbruch der Seuche im November des vergangenen Jahres ist die Geflügelpest bei insgesamt 14 Tieren in Hamburg nachgewiesen worden. Spuren des neuen neue aggressiven Erregers H5N5, der bereits in Schleswig-Holstein gefunden wurde, gibt es in Hamburg bislang nicht.

Für Fragen der Bürger zum Thema Geflügelpest steht ein Servicetelefon mit der Rufnummer 040 - 428 37 2222 in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 15 Uhr zur Verfügung. Tote Vögel können unter der Telefonnummer 040 - 428 37 2200 gemeldet werden.

