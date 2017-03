Stand: 11.03.2017 06:49 Uhr

Wohnungsbau: Deckel für U- und S-Bahngleise?

Das Vorbild ist der Autobahndeckel über der A 7: SPD und Grüne in der Bürgerschaft wollen nun solche Deckel auch über Hamburgs U- und S-Bahngleise bauen. Die neuen Flächen könnten dann für den Wohnungsbau genutzt werden.

Hamburg brauche neue Ideen, meint die Regierungskoalition. Vor allem, wenn es um den innerstädtischen Wohnungsbau gehe. Gemeinsam wollen SPD und Grüne jetzt den Senat dazu aufrufen, zu prüfen, ob man nicht auch Schnellbahn-Trassen überdeckeln könne - für neue Wohnungen, Gewerbe, aber auch Freizeitflächen und Parks. Geprüft werden sollen etwa die U 3-Strecke zwischen Feldstraße und Sternschanze sowie die U 2 bei Hagenbecks Tierpark.

Deckel über Bahngleise für mehr Wohnungsbau NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.03.2017 08:00 Uhr Autor/in: Frerichs, Volker Nach dem Deckel über der A 7 wollen SPD und Grüne in der Bürgerschaft das Konzept auch für Hamburgs U- und S-Bahngleise umsetzen. Sie fordern den Senat dazu auf, die Machbarkeit zu prüfen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bürger sollen eingebunden werden

Durch solche Deckel könnten Stadtteile, die durch Bahngleise zerrissen sind, wieder zusammenwachsen. Olaf Duge von den Grünen halte auch die Überbauung von tiefer liegenden Straßen für denkbar, sagte er NDR 90,3 und dem "Hamburger Abendblatt".

Natürlich würden die Bürger in die Planungen von Anfang an eingebunden, erklärte Dirk Kienscherf (SPD). Das sorge für mehr Identifikation mit dem eigenen Quartier und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Antrag soll in der nächsten Bürgerschaftssitzung beschlossen werden, bis Jahresende soll dann der Senat berichten.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fakten zum Ausbau der A 7 Fast zehn Jahre sollen die Bauarbeiten zum Ausbau der Autobahn 7 dauern. Wo wird gebaut, wie teuer wird das und wer zahlt was? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen. (13.02.2017) mehr Mehr Bohrer für schnelleren A-7-Bau Beim Bau des Schnelsener Deckels über die A 7 soll die anfängliche Verspätung wieder aufgeholt werden: Das Baukonsortium Via Solutions Nord verdoppelt die Zahl der Großbaumaschinen. (10.02.2017) mehr Hoher Autobahndeckel in Altona In zehn Jahren soll der Lärmschutzdeckel über der Autobahn 7 in Altona fertig sein. Laut Hamburger Verkehrsbehörde wird er höher gebaut, um Höhenkontrollen überflüssig zu machen. (19.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.03.2017 | 08:00 Uhr