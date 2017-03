Stand: 30.03.2017 20:20 Uhr

Vergewaltigung in Harburg: Fall landet vor BGH

Nach der brutalen Vergewaltigung einer 14-Jährigen in Harburg könnte der Prozess neu aufgerollt werden. Der Generalbundesanwaltschaft hat sich der Forderung der Hamburger Staatsanwaltschaft nach einer Revision angeschlossen. Nun muss sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit dem Fall befassen und über eine Revision entscheiden, wie NDR 90,3 berichtete.

Vergewaltigung: Was ist ein gerechtes Strafmaß? Hamburg Journal - 24.10.2016 19:30 Uhr Viele Menschen haben eine Petition gegen ein Urteil in einem Vergewaltigungsprozess unterstützt. Sie hatten das Urteil als zu milde kritisiert und fordern eine Revision.







Staatsanwaltschaft will härtere Strafen

Das Hamburger Landgericht hatte im Oktober 2016 den 21-jährigen Haupttäter zu vier Jahren Haft verurteilt, vier Jugendliche bekamen Bewährungsstrafen. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft in Revision. Sie möchte erreichen, dass der Fall ganz neu verhandelt wird. Ihr Ziel: Auch die jugendlichen Täter sollen ins Gefängnis. Das Landgericht hatte sie nur wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person verurteilt. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft hätten sie aber auch dafür bestraft werden müssen, dass sie das Mädchen im Hof aussetzten. Das sieht der Generalbundesanwalt genauso. Gut möglich also, dass es zu einem erneuten Prozess um die Gruppenvergewaltigung kommt.

Missbrauchtes Mädchen bei Eiseskälte in Hinterhof gelegt

Vier der Angeklagten hatten das Mädchen nach Überzeugung des Gerichts in der Nacht zum 11. Februar zuerst betrunken gemacht und dann in einer Wohnung in der Bornemannstraße in Harburg sexuell missbraucht. Eine 15-Jährige filmte die Tat mit ihrem Handy. Nach der Vergewaltigung sollen drei der Angeklagten die 14-Jährige, die leicht bekleidet und besinnungslos war, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in einem Hinterhof zurückgelassen haben. Als die 14-Jährige gefunden wurde, war sie stark unterkühlt und musste auf die Intensivstation gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst auch wegen versuchten Mordes ermittelt.

