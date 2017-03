Stand: 14.03.2017 14:13 Uhr

Türkische Politikerin tritt in Hamburg auf

In Hamburg wird es voraussichtlich in der kommenden Woche einen weiteren Wahlkampfauftritt einer türkischen Politikerin geben. Nach Informationen von NDR 90,3 plant die stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei AKP Nükhet Hotar zwischen dem 19. und 21. März einen Besuch in der Hansestadt. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat zugleich noch einmal klar gemacht, dass er ein Verbot solcher Auftritte ablehnt. Es gebe aber auch ganz klare Grenzen, an denen seine Toleranz ende. Zum Beispiel dann, wenn strafbare Handlungen begangen würden - wenn etwa ausländische Minister auf deutschem Boden den Wolfsgruß zeigen.

Türkischer Außenminister zu Gast

Erst in der vergangenen Woche hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf dem Balkon der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg eine Rede gehalten. Dort wollte er für Zustimmung zur umstrittenen Verfassungsreform in der Türkei geworben, mit dem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Präsidialmacht ausbauen will.

Umstrittene Rede

Die Rede Cavusogus war höchst umstritten. Schon in den ersten Sätzen griff der Politiker die deutschen Behörden an. Sie hätten die Suche nach einem Veranstaltungsort in der Hansestadt stark behindert. Er warf Deutschland "systematische Propaganda gegen unsere Veranstaltungen" vor. Am Rande der Veranstaltung war außerdem ein Journalist angegriffen worden.

Der türkische Außenminister und der Wolfsgruß Hamburg Journal - 09.03.2017 19:30 Uhr Rückblick: Nach dem Auftritt Mevlüt Cavusoglus tauchten Fotos auf, auf denen der türkische Außenminister den "Wolfsgruß" macht, ein Zeichen einer ultra-rechten türkischen Bewegung.







