Scholz entschuldigt sich für G20-Chaos

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwochmittag seine mit Spannung erwartete Regierungserklärung zu den Krawallen am Rande des G20-Gipfels abgegeben. Bei seiner Rede in der Hamburgischen Bürgerschaft sagte er, es sei trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. "Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung." Im Nachhinein sei klar, dass die Sicherheitsbemühungen nicht gereicht hätten, um "einer neuen Dimension der Gewalt Herr zu werden und Straftaten zu vereiteln". Zu dem von der CDU geforderten Rücktritt nahm er keine Stellung.

Scholz bedauerte, es sei nicht alles so geschehen, wie man es erhofft habe. "Schmerzhaft ist vor allem, dass wir am Freitag in einigen Bereichen der Stadt schwere Straftaten nicht sofort und nachhaltig stoppen konnten." Man habe den Hamburgern leider auch bei den Verkehrsstörungen mehr zumuten müssen, als es geplant war, weil die Auswirkungen der Fahrten der Staatsgäste am Donnerstag deutlich umfangreicher waren als erwartet. "Ich kann den Ärger der Betroffenen, die teilweise stundenlang festsaßen, sehr gut verstehen."

Es dürfe nicht bei Wut und Fassungslosigkeit über die Gewalttaten am Rande des Gipfels bleiben, sagte Scholz: "Wir müssen die Täter bestrafen." Scholz sagte, wer zu Demonstrationen aufrufe und dabei eindeutig auf eine Beteiligung des "schwarzen Blocks" ziele, trage Mitverantwortung für das Handeln eben jener Kriminellen. "Ich jedenfalls finde es unerträglich, dass sich sogar Mitglieder der Bürgerschaft bei Demonstrationen mit denen unterhaken, die am Abend vorher ganze Straßenzüge verwüstet haben."

"Ich bin tief bewegt von unserer Stadt"

Er bedankte sich bei Polizisten, Rettungskräften und den Hamburgern. "Ich bin tief bewegt von unserer Stadt, weil sie sich, nachdem sie auch diesen Sturm überstanden hat, schnell wieder aufrichtet", so der Bürgermeister. Zahlreiche Bürger hätten den verletzten Polizisten Zuspruch und Dankbarkeit ausgedrückt, Tausende hätten gleich am Sonntag angepackt, "um die betroffenen Stadtteile von den Spuren der Verwüstungen zu befreien".

Beuth ein "geistiger Brandstifter"

Der Bürgermeister ging auch auf das linksautonome Kulturzentrum Rote Flora ein: Was in den letzten Tagen gerade aus der Roten Flora zu hören gewesen sei, "ist beschämend und menschenverachtend und einer Demokratie nicht würdig", sagte er. Wer nach den Ausschreitungen völlig unangemessen versuche, zwischen guter und böser Gewalt zu unterscheiden, mache sich mitschuldig und könne sich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Den Worten des Flora-Anwalts Andreas Beuth hielt er entgegen: "Wer davon quatscht, dass man diese Militanz doch bitte nicht in der Schanze, sondern in Pöseldorf oder Blankenese ausleben sollte, der muss sich nicht wundern, wenn man ihn einen geistigen Brandstifter nennt."

Fonds für Opfer eingerichtet

Scholz erneuerte seine Ankündigung, den Opfern der Gewalt schnell und verlässlich Hilfe zukommen lassen zu wollen. "Hamburg hat einen Härtefallfonds für Billigkeitsentschädigungen bei der Investitions- und Förderbank eingerichtet, an dem sich der Bund beteiligen wird." Betroffene Bürger sollten bei den zuständigen Polizeidienststellen Anzeige erstatten. "Dort wird der Schaden aufgenommen und an den Härtefallfonds weitergeleitet. Auch diejenigen, die bereits Anzeige erstattet haben, sollen ihre Schadensmeldung an die Polizei geben."

Scholz betonte die Wichtigkeit von Gesprächsformaten wie dem G20-Gipfel: "Meine Überzeugung bleibt es, dass jeder Versuch des direkten Gesprächs zwischen Regierungen einen Wert hat - gerade jetzt und gerade heute." Wenn ein solcher Gipfel in Hamburg nicht stattfinden könnte, dann ließe er sich künftig auch in keiner anderen westeuropäischen Stadt veranstalten, sagte er. "Nicht in Berlin, nicht in Paris, nicht in Wien, nicht in Mailand, nicht in Barcelona, nicht in Amsterdam."

CDU forderte Rücktritt

Die Hamburger CDU hatte zuvor den Rücktritt des Bürgermeisters gefordert. Dieser hatte den Bürgern der Stadt für den G20-Gipfel eine Sicherheitsgarantie gegeben. Tatsächlich wurden bei schweren Ausschreitungen 476 Polizisten verletzt, Autos gingen in Flammen auf, Straßenzüge wurden verwüstet.

Antrag auf Sonderausschuss

Nach der Regierungserklärung von Scholz forderte Hamburgs CDU-Fraktionschef André Trepoll in der Bürgerschaft eine "Null-Toleranz-Politik" mit der linksextremen Szene. "Die Rote Flora muss weg", sagte Trepoll. Dafür bot der Oppositionschef einen "politischen Schulterschluss" im Kampf gegen Linksextremismus an.

"Die politischen Verantwortlichen sitzen dort", sagte Trepoll und zeigte auf die Senatsbänke. Der rot-grüne Senat sei nahezu implodiert. Die ganze Rolle der Grünen sei im Zusammenhang mit den Geschehnissen rund um den Gipfel an Unehrlichkeit und mangelndem Rückgrat nicht zu toppen, sagte er. Trepoll erinnerte zu Beginn seiner Rede an die Sicherheitsgarantien, die der Bürgermeister gegeben hatte, aber nicht einhalten konnte.

