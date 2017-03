Stand: 24.03.2017 06:37 Uhr

Rot-Grün fordert Abbiege-Assistent für Lkw

Immer wieder kommt es in Hamburg zu schweren Unfällen mit Lastwagen, die Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen. 65 Radfahrer wurden allein im vergangenen Jahr in der Hansestadt dabei verletzt, ein Mensch sogar getötet. Zuletzt gab es am Dienstag in der Stresemannstraße einen schweren Unfall, als eine Radfahrerin von einem Lkw überrollt wurde.

Rot-Grün will Abbiege-Assistenten vorschreiben lassen

SPD und Grüne in der Hamburgischen Bürgerschaft fordern jetzt, den Einbau elektronischer Abbiege-Assistenten für neue Lastwagen in Deutschland gesetzlich vorzuschreiben. Dafür solle sich der Senat beim Bund und mit Nachdruck auch in der Verkehrsministerkonferenz einsetzen, heißt es in dem Bürgerschaftsantrag, der NDR 90,3 vorliegt. Abbiegeassistenten überwachen für Lkw-Fahrer den sogenannten toten Winkel.

Die SPD-Abgeordnete Martina Koeppen hofft, dass auch andere Parteien im Rathaus dem Antrag zustimmen werden. Und Martin Bill von den Grünen erläutert: Abbiegeassistenten für Lkw könnten helfen, Unfälle zu vermeiden und Leben zu retten..

