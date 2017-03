Stand: 25.03.2017 10:10 Uhr

Polizeieinsatz nach Feuer vor Roter Flora

Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend vor dem linksalternativen Zentrum Rote Flora im Schanzenviertel eine Versammlung von mehr als 200 Menschen aufgelöst. Sie hatten auf der Straße ein Feuer angezündet und dazu laut Polizei Autoreifen und Müll in Brand gesetzt. Zuvor wurde in der Roten Flora das kurdische Neujahrsfest gefeiert.

Löscheinsatz zunächst behindert

Als die Feuerwehr den Brand löschen wollte, versperrte die Menschenmenge nach Angaben eines Sprechers den Einsatzkräften den Weg. Die Polizei rückte daraufhin mit Wasserwerfern an, um das Feuer zu löschen und die nicht angemeldete Versammlung aufzulösen. Danach löschte die Feuerwehr die verbliebenen Glutnester. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

