"Peking" geht auf ihre letzte große Fahrt

Die letzte große Fahrt führt über den Atlantik: Heute soll die 1911 bei Blohm + Voss in Hamburg gebaute Viermastbark "Peking" ihre Heimreise von New York nach Norddeutschland antreten. Nachdem sie mehr als 40 Jahre lang im New Yorker South Street Seaport Museum nahe der Brooklyn Bridge lag, soll sie jetzt in Schleswig-Holstein restauriert werden, um später in Hamburg zum Museums-Highlight zu werden.

Die "Peking" kommt ins Dockschiff Hamburg Journal 18.00 - 17.07.2017 18:00 Uhr Die Viermastbark "Peking" wird zurück nach Norddeutschland gebracht. Von New York aus tritt sie diese Woche die Heimreise an.







Dockschiff tauchte ab, um die "Peking" huckepack zu nehmen

Vor der großen Überfahrt wurde die "Peking" in Staten Island mit Schwimmkränen und Schweißbrennern monatelang fachmännisch entrümpelt, damit sie dem Weg über den Atlantik standhält. Die Viermastbark reist aber nicht allein per Windkraft über den Ozean, sondern huckepack auf der aus Bremen stammenden "Combi Dock III": Das rund 170 Meter lange Dockschiff tauchte dafür am Freitag ab und griff die "Peking" beim Auftauchen an deren tragenden Strukturen. Vorbereitete Stützen halfen dabei, die Seiten des Oldies zu stabilisieren. Rund drei Stunden dauerte das Manöver. Die "Peking" wurde an Bord der "Combi Dock 3" vertäut und mit zusätzlichen Streben und Pfeilern gesichert.

In elf Tagen über den Atlantik

Elf Tage lang wird die über 100 Jahre alte Bark dann über den Atlantik getragen. Nach einem Stopp in Brunsbüttel ziehen zwei Schlepper sie weiter zur Peters-Werft in Wewelsfleth, die rund 60 Kilometer nordwestlich von Hamburg an der Elbe liegt.

Die "Peking" im Dockschiff NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.07.2017 10:00 Uhr Autor/in: Wulff, Martin Die Vorbereitungen laufen: Ein Dockschiff hat die Viermastbark "Peking" für die große Heimreise über den Atlantik in Staten Island an Bord genommen.







Dort fängt nach der Ankunft die wirkliche Arbeit erst an: Experten sollen die "Peking" im Trockendock in den Zustand von 1927 versetzen, samt Holzdeck und der ursprünglichen Laderäume, in denen Salpeter und Schüttgut etwa zwischen Hamburg und Chile per Windkraft transportiert wurde. Auch das Unterwasser-Schiff muss nachgebaut werden, wenn die "Peking" wie erhofft zum Wahrzeichen des Deutschen Hafenmuseums in Hamburg werden soll.

2020 gegenüber der Elbphilharmonie?

Der Bund stellt für die Rückführung und Instandsetzung insgesamt 26 Millionen Euro zur Verfügung. Die To-Do-Liste für die Werft besteht aus einem 300 Seiten langen Leistungsverzeichnis. Wenn alles klappt, soll die Bark drei Jahre nach ihrer Ankunft als Museum begehbar sein - voraussichtlich an den 50er Schuppen am Hansahafen gegenüber der Elbphilharmonie.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.07.2017 | 18:00 Uhr