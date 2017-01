Stand: 13.01.2017 07:36 Uhr

Neuwerk: Umweltsenator will Wassersportler verbannen

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Bündnis 90/Die Grünen) will das Kitesurfen vor Neuwerk verbieten. Wie Kerstan am Donnerstag im Umweltausschuss der Bürgerschaft sagte, müsse Hamburg die Vogelkolonien schützen. Wie NDR 90,3 berichtete, muss Hamburg das Nationalpark-Gesetz verschärfen, um es an europäische Umweltschutz-Vorgaben anzugleichen.

Hotelbesitzer auf Neuwerk kritisierten die Pläne scharf. Sie forderten, das Kitesurfen in ausgewiesenen Gebieten weiterhin zu erlauben. Bei einem pauschalen Verbot fürchten sie, dass Gäste ausbleiben könnten.

Insulaner protestieren, fordern Zone für Kitesurfer

Inselwart Volker Griebel sagte im Gespräch mit NDR 90,3., in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein seien in Nationalparks Gebiete ausgewiesen. Die Insulaner könnten nicht nachvollziehen, warum man nicht auch auf Neuwerk ein Gebiet ausweisen könne. Die Ausweisung der gesamten Insel als Nationalpark ziehe zahlreiche Probleme nach sich, so Griebel im Umweltausschuss. Auf der gesamten Insel dürften Hotelbesitzer nicht anbauen. Hotelpersonal hause teilweise in klitzekleinen Zimmern. Mit dem Verbot drohten nun auch noch die jungen Leute der Insel fernzubleiben.

Umweltsenator: Kitesurfer gefährden Vogelkolonien

Senator Kerstan hielt dagegen: Der Schutz von Neuwerk sei deshalb so wichtig, weil es eben nicht zugebaut sei wie Sylt oder andere Nordseeinseln. Deshalb gebe es dort viel freie Natur. Überall auf der Insel rasteten Vogelkolonien. Die Drachen der Kitesurfer erschreckten die Vögel sehr, weil sie sie als Greifvögel und damit als Fressfeinde wahrnehmen würden.

Wie NDR 90,3 berichtete, hat die Koalition zumindest auf eine Verschärfung verzichtet: Hofkatzen müssen nun doch nicht wie ursprünglich geplant an die Leine.

