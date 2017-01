Stand: 01.01.2017 13:24 Uhr

Neujahrsempfang: Fußballtrikots für Scholz

Beim traditionellen Neujahrsempfang im Rathaus haben rund 600 Hamburger Bürger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) ihre Glückwünsche für das Jahr 2017 überbracht. Zuvor hatten sich die Besucher im Phönixsaal in die Gästelisten eingetragen. Oppositionsführer André Trepoll (CDU) überreichte Scholz Trikots der kriselnden Fußballclubs Hamburger SV und FC St. Pauli - eine Anspielung auf die Arbeit des Senats aus Sicht der Opposition.

Hamburger Originale dabei

Etwa eine Stunde lang wurden im Hamburger Rathaus viele Hände geschüttelt, es gab Geschenke und Blumen für die beiden Bürgermeister, aber auch so manches kritische Wort und manch guten Rat. Einige der Gratulanten kamen kostümiert als Hamburger Originale, darunter Wasserträger Hummel. "Ich wünsche mir, dass wir im kommenden Jahr nett zueinander sind und etwas zufriedener", fasste er seine Wünsche für 2017 zusammen.

Scholz dankt Polizei und Feuerwehr

Scholz erklärte, eine wichtige Aufgabe im neuen Jahr sei es, für Sicherheit zu sorgen. "Ich bin erst mal den vielen Polizisten dankbar, die in der Silvesternacht ihren Einsatz gezeigt haben." Er lobte auch Helfer bei der Feuerwehr und in den Krankenhäusern. "Das ist etwas, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann."

Tradition seit dem 18. Jahrhundert

Die Tradition des Neujahrsempfangs, an dem zunächst nur Diplomaten und ausgewählte Standespersonen teilnehmen durften, reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Seit 1926 werden auch die Bürger der Stadt sowie Gäste aus dem In- und Ausland ins Rathaus eingeladen. Die Zeremonie folgt stets alter Tradition: Unter anderem spielt das Polizeiorchester das Hammonia-Lied "Stadt Hamburg an der Elbe Auen". Danach begeben sich die Bürgermeister in den Turmsaal, während sich die Gratulanten in eine lange Schlange einreihen, um dem Bürgermeister ihre guten Wünsche zu überbringen.

