Stand: 30.12.2016 06:22 Uhr

Nächtliches Tempolimit soll Lärm verringern

An mehreren Hauptverkehrsstraßen in Hamburg dürfen Auto- und Lkw-Fahrer nachts bald nur noch Tempo 30 fahren. Die nächtlichen Tempolimits sollen mehr als 100.000 Bürger entlasten, die an besonders lauten Straßen leben, wie Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) im Gespräch mit NDR 90,3 ankündigte.

Einigung auf zehn Straßen

Die Umwelt- und Verkehrsbehörde hätten sich nach langer Zeit der Prüfung auf zehn Straßen geeinigt, sagte Kerstan. "Das sind Hauptverkehrsstraßen oder sehr stark befahrene Straßen, wo die Lärmbelastung hoch ist und wo besonders viele Leute wohnen."

Nur eine Unterschrift fehlt noch

Es fehle nur noch die Unterschrift von Verkehrsstaatsrat Andreas Riekhof - "eine reine Formsache", meint der Umweltsenator. Dann könne der Plan umgesetzt und die Straßennamen genannt werden.

Auch die Luft soll sauberer werden

Das nächtliche Tempolimit ist auch ein Beitrag, um Hamburgs Luft sauberer zu machen. Die Umweltbehörde erwartet in diesen Tagen wichtige neue Gutachten. Sie werden erstmals zeigen, wie effektiv einzelne Maßnahmen sind: zum Beispiel intelligente Ampelschaltungen für einen besseren Verkehrsfluss oder umweltfreundliche Antriebe für Schiffe und Busse.

Doch nur zehn Straßen mit Tempolimit

Im August hatte Kerstan noch davon gesprochen, das Tempolimit womöglich auf mehr als zehn Hauptstraßen durchsetzen zu wollen. Im Koalitionsvertrag mit der SPD sind allerdings nur zehn Hauptstraßen als Ziel genannt. Kerstan ging damit mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in den Clinch, der Autofahrer und Wirtschaftsverkehr nicht behindern möchte. Unterstützung bekommt Kerstan vom Umweltverband BUND.

