Stand: 26.01.2017 14:53 Uhr

Mord in Harburg: Lebenslange Haftstrafe

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 43-Jährigen im Hamburger Stadtteil Harburg ist am Donnerstag das Urteil gesprochen worden. Der 22 Jahre alte Hauptangeklagte muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Er hatte den Vater seiner ehemaligen Freundin am Morgen des 9. Juni 2016 vor dessen Wohnhaus erschossen.

"Eiskalt durchgeführter Mord"

"Das war ein eiskalt durchgeführter Mord", sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer mehr als eine Stunde dauernden Urteilsbegründung. Und weiter: "Es war das tragische Endes eines Familienstreits - eine vollkommen unnötige Tat." Zum Prozessauftakt hatte der junge Mann die Tat eingeräumt. Er habe zweimal auf den 43-Jährigen geschossen, ließ er seinen Verteidiger erklären. Zur Tatzeit habe er massiv unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Der Verteidiger des Hauptangeklagten kündigte am Donnerstag Revision gegen das Urteil an.

Familienfehde eskalierte

Warum der Hauptangeklagte den Entschluss fasste, den 43-jährigen Familienvater zu töten, konnte laut NDR 90,3 in dem Prozess nicht restlos aufgeklärt werden. Der Hintergrund der Tat ist offenbar eine Fehde zwischen zwei serbischen Großfamilien. Ursprünglich waren beide Familien befreundet, die Kinder wuchsen quasi wie Geschwister auf. Doch dann verliebte sich die damals minderjährige Tochter der einen Familie in den Sohn der anderen. Der Vater der jungen Frau reagierte bestürzt und war absolut gegen die Beziehung. Ob ihm der junge Mann nicht gut genug für seine Tochter war, oder ob er sie gegen Geld mit einem anderen Mann zwangsverheiraten wollte - das blieb im Prozess unklar. Schließlich folgte ein erbitterter Streit zwischen den Familien. Bei der Polizei häuften sich die Anzeigen beider Seiten. Jede Familie fühlte sich von der anderen bedroht.

Zwei weitere Männer wegen Beihilfe verurteilt

Auch zwei Mitangeklagte müssen wegen Beihilfe ins Gefängnis. Der Cousin des Hauptangeklagten muss drei Jahre Haft. Der 21-Jährige hatte bei der Beschaffung der Schusswaffe geholfen und sein Auto für die Tat zur Verfügung gestellt. Ein dritter Angeklagter hatte die Waffe in einer Mülltonne entsorgt und beim Reinigen des Tatfahrzeugs geholfen. Der 28-Jährige muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.01.2017 | 16:00 Uhr