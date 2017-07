Stand: 12.07.2017 17:25 Uhr

Kommentar: Scholz-Entschuldigung zu spät von Hendrik Lünenborg, NDR 90,3 Programmchef

Das hat viel zu lange gedauert. Erst heute findet Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) die Kraft, sich bei den Hamburgerinnen und Hamburgern zu entschuldigen. Das hätte er schon viel eher tun müssen. Dafür hätte er nicht bis zur Regierungserklärung warten dürfen - darauf hatte die geschockte Stadt spätestens am Sonntag ein Anrecht gehabt. Das hat er nicht verstanden.

Wo war sein Instinkt?

Seine empathischen Fähigkeiten sind eben nicht besonders ausgeprägt, und das wird ihn in den kommenden Wochen schwer belasten. Ich frage mich auch: Wo war sein politischer Instinkt, als er vor dem Gipfel eine uneingeschränkte Sicherheitsgarantie für die Stadt abgab? Wo war sein Instinkt, als er entschied, während der Krawalle in der Elbphilharmonie zu bleiben, anstatt sich direkt um die eskalierende Lage zu kümmern?

Scholz muss jetzt das Gespräch mit seinen Bürgern suchen und Ihnen erklären, was da eigentlich passiert ist während der Chaostage von Hamburg. Seinen Schutzpanzer aus alten Tagen muss er dabei ablegen.

Gefühle zeigen fällt ihm schwer

Ein Menschenfänger war Scholz nie: Er ist ein Abarbeiter, ein Aktenfresser, die fleischgewordene Sachlichkeit - dafür wurde er in Hamburg bis zum G20-Gipfel ja auch geschätzt und gewählt. Diese Eigenschaften haben auch seinen politischen Höhenflug begünstigt. Gefühle zeigen und Nähe - das fällt ihm so schwer und deshalb ist sein Umgang mit den immer noch geschockten Menschen in Hamburg so hölzern. Dafür kann er nichts. Er ist eben wie er ist.

Aber jetzt geht es darum, die Hamburger Gipfel-Geschichte aufzuarbeiten - dafür braucht der Bürgermeister keine Empathie. In seiner Regierungserklärung blieb er seiner Linie treu: Der Polizeieinsatz war gut vorbereitet, die Gewalteskalation war so nicht vorherzusehen, der G20-Gipfel in Hamburg gut aufgehoben. Das wird ihm vielleicht doch noch einmal vor die Füße fallen. Denn die Lageberichte der Polizei vor dem Gipfel waren - nach allem was heute bekannt ist - eindeutig: Es wurde vor massiver Gewalt gewarnt, auch vor direkten Angriffen von Autonomen auf Polizisten.

Kommentar: Späte Entschuldigung von Scholz NDR 90,3 - 12.07.2017 16:45 Uhr Autor/in: Hendrik Lünenborg Olaf Scholz hat sich am Mittwoch in der Bürgerschaft für das Chaos rund um den G20-Gipfel entschuldigt. Ziemlich spät, meint Hendrik Lünenborg, Programmchef von NDR 90,3.







Die Entscheidung fällt später

Und immer drängender wird die Frage, warum die Schanze über Stunden der Gewalt ausgeliefert wurde. Die bisherigen Erklärungen werfen immer nur weitere Fragen auf. Es ist sehr sehr unwahrscheinlich, dass am Ende herauskommt, dass alle alles richtig gemacht haben. Wenn die Fakten auf dem Tisch liegen und der Einsatz genau analysiert wurde, dann erst entscheidet sich, ob Scholz sein Amt behalten kann. Seine Regierungserklärung hat ihm etwas Luft verschafft, der grüne Koalitionspartner wackelt nicht, die Entschuldigung ist endlich draußen, die Opposition bleibt blass - gute Voraussetzungen, um mit der Arbeit beginnen.

