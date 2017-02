Stand: 20.02.2017 14:37 Uhr

Kinderpornos auf dem Rechner: Drei Jahre Haft

Über die Menge zeigte sich selbst die erfahrene Richterin schockiert: Fast 500.000 kinderpornografische Bilder und Videos hatte ein 38-Jähriger aus Hamburg-Eimsbüttel auf seinem Computer gespeichert. Dafür verurteilte das Hamburger Amtsgericht ihn am Montag zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe.

Anwalt: Bilder waren nur "Beifang"

Von Pädophilie-Vorwürfen wollte der 38-Jährige während des Prozesses nichts wissen. Er räumte nicht einmal ein, die Kinderpornos angesehen zu haben, wie NDR 90,3 berichtete. Die Dateien seien als "Beifang" mit auf dem Computer gelandet, als der Angeklagte sich andere Dateien runtergeladen hatte, sagte der Anwalt des 38-Jährigen.

"Das habe ich noch nie erlebt"

Die Richterin bezeichnete die Behauptungen des Angeklagten als abwegig. Der Mechaniker habe auf einer Internet-Plattform gezielt nach Kinderpornos gesucht. "Fast 500.000 Bilder - das habe ich noch nie erlebt", sagte die Richterin. Und dabei sei aus Kostengründen sogar nur die Hälfte aller Dateien auf dem Computer ausgewertet worden.

Polizei fand auch Legosteine

In der Wohnung des Mannes in Eimsbüttel fand die Polizei auch Legosteine und Sexspielzeug. "Ich befürchte, dass jemand, der sich solche Bilder anschaut, das dann auch in die Tat umsetzen möchte", sagte die Richterin. Auch wer sich Kinderpornografie im Internet anschaut, sei mitschuldig am unermesslichen Leid der Kinder. "Leute wie Sie tragen dazu bei, dass der Markt dafür angeheizt wird", hielt sie dem Angeklagten vor.

Weitere Informationen Prozess gegen Betreuer der Jugendfeuerwehr Einem ehemaligen Jugendfeuerwehrwart aus Hamburg wird Missbrauch von Schutzbefohlenen und Besitz von Kinderporno-Bildern vorgeworfen. (15.08.2016) mehr Gericht verurteilt Besitzer von Kinderpornos Das Hamburger Amtsgericht hat einen 33-Jährigen aus Rotherbaum zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt. Er hatte mehr als 20.000 Kinderpornos auf seinem PC. (09.08.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.02.2017 | 15:00 Uhr