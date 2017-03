Stand: 01.03.2017 07:09 Uhr

Kahlschlag bei Blohm + Voss: Der Kampf beginnt

Seit Dienstag steht fest: 300 Mitarbeiter bei der Hamburger Traditionswerft Blohm + Voss müssen gehen. Bereits heute beginnen die Verhandlungen von Unternehmensführung und Betriebsrat, wie NDR 90,3 berichtete. Erst dann wird klar, in welchen Bereichen die Arbeitsplätze wegfallen sollen. Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall hoffen, dass tatsächlich weniger Stellen gestrichen werden als angekündigt. Man werde um jeden Job kämpfen, heißt es beim Betriebsrat.

Blohm + Voss streicht 300 Jobs Hamburg Journal - 28.02.2017 19:30 Uhr Bei der Hamburger Werft Blohm + Voss sollen 300 von gegenwärtig rund 1.000 Arbeitsplätzen wegfallen. Der Hauptgrund für den massiven Stellenabbau: Es mangelt an Aufträgen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Nun ist der Schlamassel da"

Außerdem setzen die Gewerkschaftsvertreter darauf, dass ältere Mitarbeiter früher als bislang aufgrund der Tarifvereinbarungen möglich in den Ruhestand gehen können. Hier sei auch die Stadt in der Pflicht, sagte der Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg, Emanuel Glass. "Wir werden den Weg Interessensausgleich, Sozialplan, Verhandlungen mit dem Arbeitgeber gehen, um möglichst viele Kollegen an Bord zu behalten." Man habe seit Jahren darauf hingewiesen, dass sich etwas ändern müsse. "Nun ist der Schlamassel da und die Kollegen müssen ihn ausbaden, die nichts dafür können."

Aktionen am Wochenende geplant

Am Wochenende wollen die Beschäftigten zudem im Bürgerhaus Wilhelmsburg über weitere Aktionen beraten, wie sie sich gegen den drohenden Stellenabbau wehren können. Betriebsratschef Murat Acerüzümoglu. sagte: "Dass viele Führungskräfte und die ehemaligen Geschäftsführer inklusive Eigentümer als 'Nieten in Nadelstreifen' bezeichnet werden können, hat uns nicht geholfen."

Erst im Herbst hatte die Bremer Lürssen-Gruppe die Hamburger Werft übernommen. Jetzt sagt Geschäftsführer Dieter Dehlke, Blohm + Voss sei in einem kritischen Zustand. Es fehlten Investitionen, moderne Fertigungsprozesse und vor allem Aufträge. Um die Werft langfristig wieder wettbewerbsfähig und profitabel zu machen, seien Anpassungsmaßnahmen auf allen Ebenen notwendig.

Verhandlungen bei Blohm + Voss NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.03.2017 06:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Auf der Werft Blohm + Voss beginnen am Mittwoch die Verhandlungen über den geplanten Stellenabbau. Laut Geschäftsführung sollen rund 300 Jobs wegfallen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Horch: Folgen für Mitarbeiter abmildern

Lürssen erklärte bereits, Blohm + Voss solle nun vor allem im Bereich Marineschiffbau fit für die Zukunft gemacht werden. Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (Parteilos) begrüßte das: "Das ist die einzige Chance, es gibt überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als diese Bündelung der Aktivitäten von Lürssen hier am Standort Hamburg durchzuführen.“ Er kündigte an, er werde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, die Folgen für die Mitarbeiter abzumildern. Die Werft, so Horch, müsse solide aufgestellt werden und sei für Hamburg als international bedeutenden Hafenstandort wichtig.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass bei Blohm + Voss fast ein Drittel der Arbeitsplätze wegfallen soll. Geschäftsführung und Aufsichtsrat teilten bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt, dass 300 von derzeit knapp 1.000 Arbeitsplätzen gestrichen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.03.2017 | 07:00 Uhr