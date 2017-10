Stand: 17.10.2017 13:19 Uhr

Hurrikan färbt die Sonne über Hamburg

Farbenfrohes Spektakel über Hamburg: Die Sonne hat am Dienstagvormittag über der Hansestadt orangerot geleuchtet. Die ungewöhnliche Farbe entstand laut Deutschem Wetterdienst (DWD) durch die Auswirkungen des Hurrikans "Ophelia". Aus der nordafrikanischen Sahara und von den Waldbränden in Portugal habe der Orkan Staub und Rußpartikel nach Nordeuropa mitgebracht. Durch die Verunreinigungen werde das Licht der Sonne gebrochen.

Orangerote Sonne über Hamburg NDR 90,3 Die Sonne über Hamburg hat am Dienstag orangerot gestrahlt. Die Farbe entstand laut Deutschem Wetterdienst (DWD) durch die Auswirkungen des Hurrikans "Ophelia".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rote Sonne gibt es mehrfach im Jahr

Das Phänomen gebe es, so ein DWD-Sprecher, mehrmals im Jahr. Nicht immer sei es aber so gut sichtbar wie bei diesem Mal. Viele Hamburger waren von dem Farbspektakel fasziniert, Jogger und Spaziergänger hielten an, um Fotos von der Sonne zu machen.

Warum ist die Sonne so rot? NDR 90,3 - 17.10.2017 13:06 Uhr Autor/in: Abel, Frank Die Sonne über Hamburg hat am Dienstag orangerot gestrahlt. Der Wetterexperte Frank Abel erklärt bei NDR 90,3, was dieses Farbspektakel auslöste.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.10.2017 | 12:00 Uhr