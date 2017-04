Stand: 19.04.2017 14:10 Uhr

Hamburger Polizei trainiert Anti-Terror-Einsätze

Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch zum ersten Mal umfassend trainiert, wie Streifenpolizisten bei einem Terroranschlag ohne Spezialeinheiten eingreifen können. Rund 100 Beamte beteiligten sich an dem Anti-Terror-Training auf dem Gelände einer Bundeswehr-Kaserne im Stadtteil Osdorf.

Polizisten proben den Ernstfall Hamburg Journal - 19.04.2017 19:30 Uhr Mehr als 100 Hamburger Polizisten haben am Mittwoch an einer Anti-Terror-Übung teilgenommen. Auf dem Bundeswehrgelände in Osdorf wurden verschiedene Szenarien geprobt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehrere Szenarien geprobt

In aufwendigen Spezialausrüstungen mit Helm und Gewehr übten die Beamten zunächst den Einsatz gegen einen Einzeltäter, der aus einem Gebäude stürmt. Bei einem zweiten Szenario nahmen sie an einer Straßensperre einen mutmaßlichen Terroristen fest. Schließlich übten die Beamten die Bekämpfung mehrerer Täter vor einem Gebäude. Auch Straßenkontrollen, Erste Hilfe für Schwerverletzte und die Koordination untereinander in Sechser-Teams wurden geprobt.

Es war die erste sogenannte Vollübung nach dem neuen Anti-Terror-Konzept, das die Hamburger Polizei nach den Terroranschlägen von Paris und Brüssel erarbeitet hat. Im vergangenen Herbst hatte die Hamburger Polizei ein neues gepanzertes Fahrzeug, Sturmgewehre, schwere Schutzhelme und Spezialwesten bekommen.

"Unabhängig von G20-Gipfel"

Das Training habe noch vor dem G20-Gipfel am 7./8. Juli in Hamburg stattfinden sollen, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Innensenator Andy Grote (SPD) betonte aber: "Die Vorbereitung auf Terrorlagen läuft komplett unabhängig von G20. Es kann immer was passieren."

Hamburg ist am 7. und 8. Juli Gastgeber des G20-Gipfels. Dazu werden die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer erwartet. In ihrer Begleitung reisen rund 10.000 Delegationsmitglieder, Journalisten und Servicemitarbeiter an. Zugleich wird mit mehr als 100.000 Demonstranten gerechnet. 15.000 Polizisten sollen für Sicherheit sorgen. Zu den Bedrohungsszenarien zählen Experten auch Terroranschläge.

Neue Ausrüstung für Hamburgs Polizei











Weitere Informationen 00:39 min Anti-Terror-Übung der Polizei Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch eine Anti-Terror-Übung durchgeführt. Streifenpolizisten und Spezialkräfte probten den Einsatz gegen Einzeltäter und mehrere Täter. Video (00:39 min) Anti-Terror-Kampf: Hamburgs Polizei rüstet auf Wegen der anhaltenden Terrorgefahr rüstet die Hamburger Polizei massiv auf: Neben neuen Helmen, Schutzwesten und Sturmgewehren wurde auch ein Panzerwagen angeschafft. (14.11.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.04.2017 | 15:00 Uhr