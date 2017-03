Stand: 30.03.2017 11:55 Uhr

HHLA sieht sich auf schwankendem Grund

Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA sieht sich schwankenden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Der Konzern stehe zwar auf einem soliden Fundament, man könne aber nicht automatisch langfristige Sicherheit garantieren, sagte die neue Vorstandschefin Angela Titzrath vor der Präsentation der Bilanz für 2016 am Donnerstag. Der Konzernbetriebsgewinn dürfte 2017 auf 130 bis 160 Millionen Euro schrumpfen. Im Vorjahr war er vor allem dank eines höheren Containerumschlags noch um 4,8 Prozent auf 164 Millionen Euro gestiegen. Die Aussicht auf weniger Gewinn kam an den Börsen nicht gut an - die Aktie rutschte am Vormittag um knapp 15 Prozent ab. Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 59 Cent je Anteil erhalten.

HHLA: Jahresbilanz und Ausblick NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.03.2017 10:00 Uhr Autor/in: LehmannD Die HHLA will ihren Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende von 59 Cent je Anteil zahlen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umschlag in Hamburg legt leicht zu

Der Umsatz des Hafenbetreiber stieg um rund drei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Umschlag an den eigenen Terminals in Hamburg und im ukrainischen Odessa legte dabei um 1,5 Prozent zu. Wesentlich stärker wuchs der sogenannte Hinterlandverkehr - per Bahn transportierte die HHLA mit ihrer Tochter Metrans 1,4 Millionen Boxen vor allem durch Süd- und Osteuropa.

Positive Resonanz für Grube

Mittlerweile verdient die HHLA damit etwa genauso viel wie mit dem Containerumschlag. Aktionärsvertreter zeigten sich deshalb überwiegend erfreut darüber, dass im Sommer der ehemalige Bahnchef Rüdiger Grube Chef des Aufsichtsrats bei der HHLA werden soll.

Grube wird Aufsichtsratschef der HHLA Hamburg Journal - 22.03.2017 19:30 Uhr Der frühere Bahn-Chef Rüdiger Grube wechselt an die Spitze des Aufsichtsrates der Hamburger Hafen und Logistik AG. Die Transportwirtschaft erhofft sich von ihm neue Impulse.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Titzrath forderte erneut eine schnelle Lösung für die Elbvertiefung: "Je früher die Arbeiten beginnen, desto besser." Das Bundesverwaltungsgericht hatte bei dem Milliardenprojekt Anfang Februar Nachbesserungen bei den Planungen verlangt. Die Vorstandschefin schloss nicht aus, dass sich die HHLA an Terminals außerhalb Hamburgs beteiligen könnte. "Wenn Hamburg das Tor zur Welt ist, dann werden wir auch mal durch das Tor gehen und uns mit wachen Augen umschauen."

Weitere Informationen mit Video Grube soll HHLA-Aufsichtsratschef werden Der ehemalige Bahn-Chef Rüdiger Grube wechselt zum Hamburger Hafenbetreiber HHLA. Grube soll im Sommer den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen - und damit Chefkontrolleur werden. (23.03.2017) mehr Elbvertiefung: HHLA-Chefin dämpft Erwartungen Bald soll das Urteil über die Elbvertiefung fallen. Die neue HHLA-Chefin Angela Titzrath löste mit einer Äußerung über die Tragweite der Entscheidung Stirnrunzeln bei Hafenvertretern aus. (27.01.2017) mehr Kritik an "goldenem Handschlag" bei der HHLA HHLA-Vorstand Stefan Behn geht vorzeitig mit 60 Jahren in den Ruhestand. Die Umstände und die Höhe seines sechsstelligen Ruhegelds auf Kosten der Steuerzahler sorgen für Kritik. (06.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2017 | 10:00 Uhr