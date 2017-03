Stand: 28.03.2017 17:46 Uhr

Gericht genehmigt Flüchtlingsheim in Blankenese

Auch in Hamburg-Blankenese sollen Geflüchtete untergebracht werden: Das Hamburger Verwaltungsgericht hat nach einem einjährigen Streit entschieden, dass die umstrittene Unterkunft im Björnsonweg nach einem Vergleich gebaut werden kann, wie NDR 90,3 am Dienstag berichtete.

Flüchtlingsunterkünfte: Baustopp und grünes Licht Hamburg Journal - 28.03.2017 19:30 Uhr In Hamburg-Eidelstedt gibt es erstmal einen Baustopp. Das Verwaltungsgericht gibt dort Anwohnerklagen Recht. Das umstrittene Flüchtlingsheim in Blankenese darf gebaut werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nur für sieben Jahre

192 Flüchtlinge will die Stadt dort in neun Pavillons unterbringen - aber nur für sieben Jahre. Danach werden die Gebäude wieder abgebaut. So sieht es der Vergleich des Verwaltungsgerichts vor. Die Unterkunft in Blankenese hat ähnlich wie die in der Sophienterrasse in Harvestehude Symbolwert für die Stadt. Denn die Sozialbehörde will auch in gutsituierten Vierteln Geflüchtete unterbringen. Noch immer lebten rund 4800 Geflüchtete länger als ein halbes Jahr in einer Erstaufnahme, weil Folgeunterkünfte fehlten, sagte Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel. "Im Sinne einer gerechteren Verteilung über das ganze Stadtgebiet freut uns, dass nun bald auch die erste Flüchtlingsunterkunft in Blankenese errichtet wird."

Ja zu Blankenese, Nein zu Eidelstedt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.03.2017 15:00 Uhr Autor/in: Röhse, Susanne Das Hamburger Verwaltungsgericht hat den Bau von Expresswohnungen für Flüchtlinge in Eidelstedt gestoppt. Gleichzeitig wurde die umstrittene Unterkunft in Blankenese genehmigt.







2,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bau in Eidelstedt vorerst gestoppt

Dagegen hat das Verwaltungsgericht den Bau von 120 Wohnungen für 400 Flüchtlinge in Eidelstedt vorerst per Zwischenbeschluss gestoppt. Damit kann die Unterkunft erst weiter gebaut werden, wenn über den Eilantrag von Anwohnern entschieden worden ist. Damit solle verhindert werden, dass Fakten geschaffen werden, bevor das Verwaltungsgericht über den einstweiligen Rechtsschutzantrag der Anwohner habe entscheiden können. Das vorläufige Rechtsschutzbegehren der Anwohner sei nicht offensichtlich aussichtslos, betonte das Gericht.

Auf städtischem Grund am Duvenacker sollen neben der A 7 Unterkünfte im Standard des sozialen Wohnungsbaus entstehen. Sie sollen 15 Jahre als Flüchtlingsunterkunft dienen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.03.2017 | 15:00 Uhr