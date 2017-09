Stand: 28.09.2017 16:25 Uhr

Zwei weitere G20-Gewalttäter verurteilt

Zwei weitere Beteiligte an den schweren Krawallen beim G20-Gipfel sind am Donnerstag in Hamburg verurteilt worden. Das Amtsgericht Mitte schickte einen 21-Jährigen aus dem Senegal für ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis. Ein 32-jähriger Italiener bekam ein Jahr Haft auf Bewährung.

"Mein Mandant ist kein G20-Gegner"

Im Falle des Senegalesen hatte die Anwältin gesagt: "Es ist für meinen Mandanten wichtig mitzuteilen, dass er kein G20-Gegner ist." Ihr Mandant habe noch nicht einmal von dem G20-Gipfel gewusst, als er im Juli mitten in die Krawalle am Bahnhof Sternschanze geraten war, wo 30 vermummte Leute Barrikaden errichteten und Bierflaschen auf Polizisten warfen.

Allgemeiner Frust als Motiv

Aus Frust über Ärger mit seiner Freundin und die Ablehnung seines Asylantrags in Deutschland habe er schließlich mitgeworfen. Für die Polizisten sei es egal, aus welchem Grund sie beworfen wurden, argumentiert der Staatsanwalt. Und auch die Richterin sagte in ihrem Urteil, dass es nicht entscheidend sei, ob sich der Flaschenwerfer mit der Gruppe rundum ideologisch identifiziert habe. Bis das Urteil rechtskräftig wird, kann der Mann auf freiem Fuß bleiben: Die Richterin verschonte ihn von der weiteren Untersuchungshaft, damit er seinen Aufenthaltsstatus regeln kann.

Bewährungsstrafe für 32-Jährigen

Das Amtsgericht Hamburg-Altona verurteilte unterdessen einen 32-jährigen Italiener zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Er hatte nach Angaben des Gerichtssprechers eingeräumt, nach Beendigung der Demonstration "Welcome to Hell" am 7. Juli eine Flasche mit großer Wucht auf Beamte an der Max-Brauer-Allee geschleudert zu haben. Er habe seine Tat bedauert und um Entschuldigung gebeten.

Die Richterin sprach ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung schuldig. Das Urteil deckte sich weitgehend mit der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zusätzlich eine Geldbuße von 700 Euro verlangt hatte. Der Verteidiger hatte sich für sechs Monate Haft auf Bewährung ausgesprochen.

