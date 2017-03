Stand: 24.03.2017 14:27 Uhr

G20-Gegner wollen ums Heiligengeistfeld kämpfen

Im Vorfeld des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg gibt es Streit um das Heiligengeistfeld: Die Wirtschaftsbehörde hat die Abschlusskundgebung von Tausenden Gipfelgegnern auf dem Platz in St. Pauli untersagt. Das wollen sich die Aktivisten nicht bieten lassen.

150.000 Teilnehmer erwartet

Das Bündnis aus zahlreichen Gruppen und Gewerkschaften wie Attac, IG Metall und BUND will am 8. Juli von der Moorweide zum Heiligengeistfeld ziehen. Bis zu 150.000 Teilnehmer werden erwartet. Dort fänden aber zu der Zeit Sanierungsarbeiten statt, die über das G20-Wochenende hinausgehen würden, heißt es in einem Ablehnungsschreiben der Wirtschaftsbehörde. Es werde nach Kampfmitteln gesucht, sagte Behördensprecherin Susanne Meinecke zu NDR 90,3.

Juristische Schritte oder zum Millerntorplatz

Jan van Aken von den Hamburger Linken nannte die Begründung "fadenscheinig", denn nur wenige Tage später würde auf der Fläche der Schlagermove stattfinden. "Ich glaube der Behörde kein Wort", sagte der Linken-Politiker und kündigte juristische Schritte an. Sollte den G20-Gegnern das Heiligengeistfeld verweigert werden, werde man zum Millerntorplatz ziehen - und dann sei die Stadt komplett dicht.

