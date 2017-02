Stand: 28.02.2017 16:59 Uhr

Die letzte Chance für Blohm + Voss

Die Docks von Blohm + Voss bestimmen das Bild des Hamburger Hafens, das Bild der maritimen Wirtschaft in der Hansestadt. Doch hinter den riesigen Docks brodelt es - die Unternehmensführung hat am Dienstag bekannt gegeben, dass jeder dritte Job des Unternehmens gestrichen werden muss. Unter dem Strich also 300 von 1.000 Stellen.

Ein Kommentar von Dietrich Lehmann, NDR 90,3

Blohmer nennen sich die Arbeiter von Deutschlands wohl bekanntester Werft. Und die Blohmer sind stolz auf die vielen herausragenden Schiffe, die sie und ihre Vorgänger im Laufe der Jahrzehnte gebaut haben. Und auf die spektakulären Umbauten an Kreuzfahrern, die sich sonst kaum eine Werft der Welt zutraut. Nur: Dieser Glanz der Marke Blohm + Voss ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr verblasst. Und nicht nur das. Hunderte Mitarbeiter haben bereits ihre Jobs verloren. Jetzt steht die nächste, große Kündigungswelle an.

Überkapazitäten erhöhen den Druck

Klar, der Schiffbau in Deutschland, in Europa insgesamt, ist seit Jahren im Wandel. Schon lange vorbei sind die Zeiten, als hierzulande noch ganz normale Handelsschiffe vom Stapel liefen. Die Konkurrenz in Asien kann das schon lange besser - und vor allem günstiger. Angesichts von Überkapazitäten in der Schifffahrt sind inzwischen selbst die Werften in Asien unter Druck. Auch dort werden Stellen abgebaut, nicht nur Hunderte, sondern gleich Tausende, Zehntausende.

Nur: Die Probleme bei Blohm + Voss sind vielschichtiger. Jahrelang waren die Blohmer führend beim Bau von Mega-Jachten für die Superreichen dieser Welt. Die Mitarbeiter jetteten selbst um den Globus, um die Spielzeuge ihrer Kunden zu warten, um neue Schiffe zu verkaufen. "Geht nicht gibt's nicht", war das Motto.

Probleme sind zum Teil hausgemacht

Weitere Informationen mit Video Kahlschlag bei Blohm + Voss: 300 Jobs weg Bei der Hamburger Werft Blohm + Voss sollen rund 300 von zurzeit knapp 1.000 Arbeitsplätzen wegfallen. Das erfuhren die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung. mehr

Auch wenn das vielleicht nicht auf den einfachen Schweißer, auf den Schiffbauer zutrifft, aber in dieser Zeit liegen auch die eigentlichen Ursachen, warum Blohm + Voss heute ums Überleben kämpfen muss: eine üppige, selbstgefällige Verwaltung. Gehälter für große Teile der Belegschaft, von denen andere Werften nur träumen können. Und das Ganze mit der Rückendeckung des Weltkonzerns ThyssenKrupp.

Als der vor ein paar Jahren die Lust am Zuschussgeschäft Blohm + Voss verlor, kam eine Heuschrecke aus London zum Zug, der britische Finanzinvestor Star Capital Partners. Und der tat, was Heuschrecken nun mal so tun: Er saugte die lukrativen Teile der Werft heraus, verkaufte sie gewinnbringend weiter und steckte ansonsten kaum noch Geld ins eigentliche Werftgeschäft.

Das Hauptgebäude als Geisterhaus

Selbst das einst so mondäne Hauptgebäude aus Backstein, in dem früher Kaiser und Könige ein- und ausgingen, verkam zum Geisterhaus. Wer bestellt schon eine Mega-Luxusjacht für mehrere Hundert Millionen Euro, wenn die Werft noch nicht einmal ihr Aushängeschild auf Glanz halten kann? Und wenn die Werft so gar nicht den Eindruck eines modernen Industrieunternehmens macht, sondern eher wie ein Industriemuseum erscheint?

Es gibt noch Hoffnungsschimmer

Die Radikalkur, die der neue Eigentümer Lürssen den Blohmern nun verordnet, ist vielleicht die letzte Chance. Ohne scharfen Schnitt, der auch Jobs kostet, hat die Werft gar keine Zukunft mehr. Das ist bitter für jeden einzelnen Beschäftigten - und für die vielen Familien, die von und mit Blohm + Voss leben.

Aber es gibt Hoffnungsschimmer: Lürssen will Hamburg zum wichtigen Standort für den Umbau und die Wartung von Mega-Jachten machen. Hier können die Blohmer zeigen, dass sie es noch immer können, das unmöglich Erscheinende möglich zu machen.

Und: In Zeiten zunehmender Krisen rund um den Globus rüstet die deutsche Marine wieder auf, will neue Schiffe bestellen. Der Bund darf sich nur nicht zu viel Zeit lassen, sonst gibt es vielleicht keine deutsche Werft mehr, die noch große Marineschiffe wie am Fließband bauen kann.

Massiver Stellenabbau bei Blohm + Voss NDR//Aktuell - 28.02.2017 16:00 Uhr Die Hamburger Werft Blohm + Voss streicht 300 Stellen. Das erfuhren die Mitarbeiter auf einer Betriebsversammlung. Es ist nicht die erste Werft im Norden, die Jobs abbaut.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video Blohm + Voss: Mut und Können in einem Pott Eine eigene Werft - das ist der Traum zweier junger Ingenieure, die sich 1876 in Hamburg kennenlernen. Hermann Blohm und Ernst Voss bauen einen Betrieb auf, der Weltruf erlangt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentare | 28.02.2017 | 17:08 Uhr