Stand: 07.01.2017 15:21 Uhr

Demonstration gegen Abschiebung nach Afghanistan

In der Hamburger Innenstadt haben am Sonnabend rund 800 Menschen gegen die Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert. Die Demonstranten zogen vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus, wo eine Abschlusskundgebung geplant war. Die Protestaktion verlief friedlich, wie ein Polizeisprecher sagte.

Kritik an Sammelabschiebung

Zu dem Protestzug aufgerufen hatte der Verein "Hindu Tempel und afghanische Hindu Gemeinde". Afghanistan sei kein sicheres Land, erklärte der Vereinsvorsitzende Sumit Tchanana am Sonnabend. Im Dezember waren im Rahmen einer Sammelabschiebung auch sieben Afghanen aus Hamburg zurückgeschickt worden. Diese seit Jahren erste Sammelabschiebung nach Afghanistan am 14. Dezember hatte bundesweit für scharfe Kritik hervorgerufen. "Aufgrund der katastrophalen Sicherheitslage sowie der unwürdigen und lebensbedrohlichen Situation für die Menschen in Afghanistan halten wir eine Abschiebung in das weltweit viertgefährlichste Land nach Global Peace Index 2016 für menschenverachtend", sagte Tchanana vor der Demonstration in Hamburg.

