Alles neu in der Bürgerschaft - und fast alles besser von Anette van Koeverden

Interessanter, schneller, kurzweiliger. In der Bürgerschaftssitzung gibt es jetzt Kurzdebatten und den heißen Stuhl für den Senat. Premiere der neuen Bürgerschaft war in dieser Woche. Dazu unser Hamburg Kommentar von Anette van Koeverden aus dem Ressort Landespolitik.

Keine langweiligen und langatmigen Debatten. Ein ambitionierter und ein richtiger Ansatz, um die Bürgerschaft für die Bürger interessanter zu machen. Und das ist gelungen: Die Redner mussten sich besser strukturieren, verständlicher sein und schneller auf den Punkt kommen. Dafür sind gerade die Speed-Debatten geeignet, in der jeder Redner nur zwei Minuten hat.

Heißer Stuhl?

Nicht ganz gelungen war die Premiere der Senatsbefragung. Das kann aber auch am Thema liegen: Wenn eine grüne Abgeordnete den grünen Umweltsenator nach mehr Grün am CCH befragt, hält sich der Elektrisierungsgrad in Grenzen. Verstanden hat das Frage-Antwort-Prinzip Innensenator Andy Grote (SPD), der ausführlich und souverän die Fragen zu Abschiebungen nach Afghanistan beantwortete.

Top oder Flop?

Ist es jetzt besser? Auf jeden Fall. Auch wenn es auf die Besucherplätze keinen Ansturm geben wird wie bei der Elbphilharmonie. Aber die Änderungen waren richtig und sie zeigen die Fähigkeit zur Selbstkritik des Parlaments. Denn es waren die Abgeordneten, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie besser auf die Bürger zugehen können. Davon sollte sich jeder selbst überzeugen, anstatt über Politiker zu schimpfen, Politikverdrossenheit wie eine Monstranz vor sich herzutragen und sich in der Rolle des überheblichen Nichtwählers zu gefallen. Also gehen sie einfach mal hin und verglichen mit der Elbphilharmonie sind die Karten ein Schnapp. Sie sind nämlich kostenlos!

