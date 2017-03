Stand: 12.03.2017 20:14 Uhr

A 7: Südlich des Elbtunnels wird bald saniert

Die A 7 südlich des Elbtunnels soll auf acht Spuren erweitert werden. Am Montag beginnen die ersten Vorbereitungen für die künftige Großbaustelle unweit der Köhlbrandbrücke in Hamburg. Davon merken die Autofahrer aber vorerst nichts - sofern sie nicht die Ausfahrt Hamburg-Waltershof nutzen wollen.

Sanierung der Megastützen ab Sommer

Die künftige Baustelle muss an der Anschlussstelle Waltershof umfahren werden. Dafür soll die Umleitung an der Finkenwerder Straße vom 20. März bis Mitte Juli gebaut werden. Die Bundesplanungsgesellschaft Deges will die Megastützen unter der Autobahn dann ab Sommer sanieren, wie ein Sprecher der Hamburger Verkehrsbehörde sagte. Die Stützen haben einen Durchmesser von vier Metern.

Täglich über 100.000 Fahrzeuge

Videos 01:59 min Bau von A-7-Deckel kommt voran 22.12.2016 19:30 Uhr Hamburg Journal Der Bau des Autobahndeckels für die A 7 kommt voran. Nach Fertigstellung des Rohbaus für den ersten Abschnitt lobte Verkehrssenator Frank Horch die Ausführung. Video (01:59 min)

Die Erweiterung der A 7 südlich des Elbtunnels ist in den Bundesverkehrswegeplan mit höchster Priorität aufgenommen worden. Täglich rollen mehr als 116.000 Fahrzeuge über diesen Autobahnabschnitt, im Jahr 2025 werden es nach Prognosen bis zu 160.000 sein. Der stauanfällige Engpass soll beseitigt werden, indem der Zwischenraum zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen geschlossen wird.

Ausbau ab 2018 - für 220 Millionen Euro

Der Beginn des eigentlichen Ausbaus ist dann für nächstes Jahr vorgesehen, die Bauzeit beträgt laut Planung sechs Jahre. 220 Millionen Euro sind als Kosten veranschlagt. Nördlich des Elbtunnels laufen die Arbeiten zur Erweiterung der Autobahn bereits seit über zwei Jahren auf vollen Touren.

Über die aktuelle Lage auf den Straßen informiert das NDR Verkehrsstudio.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.03.2017 | 17:00 Uhr