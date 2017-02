Wenn Flüchtlinge wohnen wollen

Stand: 16.02.2017 10:50 Uhr

Küche, Bad und zwei kleine Zimmer. 40 Quadratmeter für 380 Euro warm. Die Wände der kleinen Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg sind frisch weiß gestrichen. Doch das Weiß sieht man fast nicht. Denn etwa 40 Menschen in Winterjacken schieben sich von Raum zu Raum aneinander vorbei. Drei Mitarbeiter des Vermieters stehen in den Räumen verteilt und nehmen die Bewerbungsbögen für die Mietwohnung entgegen. Auch Nouras Ouman füllt das Papier aus. Der Syrer ist obdachlos. Seit gut drei Monaten lebt der Flüchtling auf dem Sofa in der Einzimmerwohnung eines Freundes. Der 27-Jährige arbeitet für ein Umzugsunternehmen; weil das Geld nicht reicht, bekommt er Hartz IV. "So 35 Wohnungen habe ich schon angeguckt. Keine Chance", sagt er auf Deutsch. Er ist nicht der einzige Flüchtling, der dringend eine eigene Bleibe sucht.

Rückstau vom Wohnungsmark bis zur Erstaufnahme

Mehr als 32.000 Asylbewerber und Flüchtlinge leben in Hamburgs öffentlichen Unterkünften. Mehr als 6.000 von ihnen wohnen immer noch in Erstaufnahmen, obwohl sie schon längst in Folgeunterkünfte ziehen sollten. Doch diese sind voll, da ihre Bewohner keine eigenen Wohnungen finden: Rückstau vom seit Jahren angespannten Wohnungsmarkt. 2017 will Hamburg daher gut 7.000 Plätze in Folgeunterkünften und Wohnhäusern schaffen.

Wohnungsbau in Hamburg Etwa 10.000 Menschen pro Jahr ziehen derzeit neu nach Hamburg. Der Bau von 10.000 Wohnungen sollen deswegen jedes Jahr bewilligt werden, plus 3.000 zusätzlich für Geringverdiener. 2016 entstanden 2.433 geförderte Mietwohnungen. Verschiedene Prognosen gehen davon aus, dass in Deutschland bis einschließlich 2020 jedes Jahr 75.000 bis 100.000 Wohnungen zusätzlich für Flüchtlinge neu gebaut werden müssten.

Viele dürften schon in eigene Wohnungen ziehen

Nach Norddeutschland sind in den vergangenen zwei Jahren mehr als 200.000 Asylsuchende gekommen: In Mecklenburg-Vorpommern leben derzeit gut 7.000 Personen, die Asylbewerberleistungen erhalten. Hamburg nahm mehr als 30.000 auf, nach Schleswig-Holstein kamen etwa 45.000 und nach Niedersachsen circa 130.000 Menschen. Zwar wird jeder Dritte Asylsuchende abgelehnt und nicht alle wollen dauerhaft im Norden wohnen bleiben. Aber die Zahlen sind eine Annäherung daran, wer zusätzlich Wohnraum sucht und suchen wird. Denn nachdem das Bundesamt für Migration (BAMF) Personal aufgestockt hat, erhalten inzwischen immer mehr Asylbewerber nach monatelanger Wartezeit ihre Aufenthaltserlaubnis und damit die Möglichkeit, aus den Unterkünften auszuziehen. Einige dürfen zusätzlich Ehepartner und Kinder nachholen.

SAGA vermietet mehr an Flüchtlinge

2015 stammten nach Angaben von Hamburgs städtischem Wohnungsunternehmen SAGA nur 3,4 Prozent der Mieter aus Afghanistan, Syrien, Pakistan, dem Irak und Iran. Im vergangenen Jahr gingen bereits etwa sechs Prozent aller Neu-Vermietungen an diese Nationalitäten. 9.100 Menschen aus diesen Ländern wohnen jetzt bei der SAGA.

Das Unternehmen baut derzeit für die Stadt Hamburg in mehreren Stadtteilen sogenannte Expressbauten und vermietet sie anschließend an den öffentlichen Unterkunftsbetreiber fördern+wohnen. "Zu den größten Herausforderungen gehört unserer Meinung nach die Integration der Menschen in stabile Nachbarschaften", sagt SAGA-Sprecher Gunnar Gläser und meint damit: Es sollen keine "Flüchtlingsviertel" entstehen. In Hamburg soll daher nun der Weg dafür frei gemacht werden, dass auch Einheimische in öffentliche Unterkünfte einziehen dürfen.

Wohnungsunternehmen Trave: "Gute Erfahrung mit Flüchtlingen als Mieter"

Mal bekommen Flüchtlinge bei der Wohnungssuche Hilfe von den Behörden, mal legen ihnen die Ämter Steine in den Weg. Ohne die Unterstützung von Helfern wie Sylvia Zenz allerdings läuft wenig. Sie hilft Asylbewerbern und Flüchtlingen ehrenamtlich bei der Wohnungssuche. Bei Massenbesichtigungen haben Flüchtlinge ihrer Erfahrung nach quasi keine Chance. Die Lübeckerin erzählt, dass private Vermieter oft Sorgen und auch Vorurteile hätten. "Da würde ich gerne Aufklärungsarbeit leisten." Einige Vermieter glaubten, mit den Neuankömmlingen nicht gut kommunizieren zu können oder nähmen an, dass Flüchtlinge sich generell daneben benehmen. Diese Sorge könnte den Vermietern die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Trave aus Lübeck nehmen. Sie hatte mit der Diakonie einjährige Probemietverträge geschlossen. Die Diakonie mietete also Wohnungen an, in die dann Asylsuchende einzogen. "Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. In aller Regel sind daraus unbefristete Mietverträge geworden", erzählt Torsten Kärlin von Trave.

Was darf die Wohnung kosten? Flüchtlinge müssen nach ihrer Anerkennung in der Regel einen Integrationskurs besuchen. In dieser Zeit sind sie arbeitslos gemeldet und erhalten reguläre Sozialleistungen. Eine Wohnung für eine Person darf ohne Heizung und Wasser demnach 463,50 Euro kosten. Für zwei Personen 556,20 Euro. Für sechs Personen 1.109,62 Euro.

Manche Vermieter nutzen Not der Flüchtlinge aus

Es gibt immer wieder einzelne Vermieter, die von der Not der Flüchtlinge profitieren wollen. Helferin Zenz erzählt von einem Fall, bei dem monatlich 50 Euro zusätzlich zur offiziellen Miete an den Vermieter gezahlt werden sollten. Sie habe das Gefühl, Vermieter delegierten solche illegalen Verhandlungen an Vermittler. "Es ist gang und gäbe, dass Geld verlangt wird." Die Menschen seien so in Not, dass sie sich das Geld überall zusammenleihen und viel bezahlen, erklärt Zenz.

Flüchtlinge werden obdachlos

Noch schwieriger ist es für Flüchtlinge, die nicht dort anerkannt wurden, wo sie eine Wohnung suchen, sondern aus anderen Städten kommen. Zenz suchte lange für eine Familie mit zwei kleinen Kindern und einen jungen Mann eine Bleibe. Beide waren aus Ostdeutschland nach Lübeck gekommen und nun obdachlos. Zenz meint, den Menschen nicht klar sei, dass sie keinen Platz mehr in einer öffentlichen Unterkunft bekommen, sobald sie die Stadt wechseln. "Die Leute sind dann geschockt." Das Problem bestätigt auch Günter de Groot von der Diakonie Lübeck. "Wir haben derzeit große Schwierigkeiten damit." Auch in Hamburg sind solche Fälle bekannt. Dort haben etwa 300 Geflüchtete ihre Postadresse in der Obdachlosenunterkunft Herz As. Andere sind wir Nouras Ouman bei der Diakonie gemeldet.

Wohnungssuchenden fehlen wichtige Informationen

Der junge Mann gibt in Hamburg auch heute wieder seinen Bewerbungsbogen ab. Stadtteil? Alle. Besondere Anforderungen? Keine. Hoffnung macht sich Ouman nicht. Aber einen Wohnberechtigungsschein will er sich jetzt besorgen. Dass es dieses Papier überhaupt gibt, wusste er bisher nicht. Doch es würde ihm erlauben, in günstige Sozialwohnungen zu ziehen. In einer eigenen Wohnung könnte er endlich Ruhe finden. Deutsch üben. Eine besser bezahlte Arbeit suchen. Und vielleicht endlich ankommen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.01.2016 | 17:08 Uhr