Ohren-Gold: Jazz-Essays von Michael Naura von Hendrik Haubold

Michael Naura wurde im und durch den NDR zur Legende - als Moderator, Autor, Produzent, Musiker und Leiter der NDR Jazzredaktion. In 26 bildschönen Miniaturessays werden immer dienstags um 9.20 Uhr auf NDR Kultur seine Jazz-Favoriten vorgestellt - Von A wie Armstrong bis Z wie Zawinul. Ohren-Gold!

Seine Stimme kennt jeder, der sich im Sendegebiet des Norddeutschen Rundfunks seit den frühen Siebzigern für Jazz interessiert hat. Michael Naura, im Februar 82-jährig in Hollbüllhuus gestorben, hat diesem Genre in drei Jahrzehnten in diesem Hause eine Radio-und Konzertbühne gezimmert, die europaweit bewundert wurde. Er, der Jazzpapst, wurde hier, im und durch den NDR zur Legende - als Moderator, Autor, Produzent, Musiker und Leiter der NDR Jazzredaktion. Mit Naura wurde "Dschääss" - nur er konnte dieses Wort so cool aussprechen - zu einem Musikabenteuer der höheren Schule.

Wer ihm, dem Jazz-Papst durch seine tausenden Sendungen folgte, wurde immer reichlich belohnt. Mit Repertoire - und Musiker-Entdeckungen, mit klaren, mitunter harten Urteilen (legendär sind seine "Attacken") und mit großer Wortkunst. Orientiert und geschult an der Schreibkunst seines Dichterfreundes Peter Rühmkorf.

Jazz-Anthologie für den NDR

2001, zwei Jahre nach seiner Pensionierung, schrieb Michael Naura für die NDR 3-Sendereihe "sounds & bytes" eine Jazzanthologie, um die ihn der Redakteur und Moderator dieser Reihe, Hendrik Haubold, gebeten hatte. Gedacht als radiophoner, stark bildhafter Einstieg für alle Jazz-Interessierten. Naura schuf feinste Blütenlese. Er spielte nicht den langatmigen Geschichtenonkel, sondern wählte das Konzentrat. Und so entstanden schließlich 26 bildschöne Miniaturessays seiner Jazz-Favourites, die man auch heute hören sollte, von A wie Armstrong bis Z wie Zawinul.

