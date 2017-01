Stand: 15.01.2017 12:49 Uhr

"Evangelische Schlager" beim "Pop-Oratorium Luther"

Was für ein Auftakt in das Jubiläumsjahr der Reformation durch Martin Luther: Mehr als 6.000 Zuschauer waren am Samstagabend dabei, als das "Pop-Oratorium", in diesem Jahr ganz passend "Luther" gewidmet, in Hannover seine Tour durch Deutschland gestartet hat. Nun folgen weitere Auftritte. Bei dem Musical ist immer auch ein großer Chor dabei, der sich aus Sängern der jeweiligen Regionen zusammensetzt. Bei der Auftaktveranstaltung und beim zweiten Termin am Sonntag in Hannover unterstützen knapp 2.600 Ehrenamtliche die Darsteller auf der Bühne. Bundesweit haben sich mehr als 20.000 Menschen angemeldet.

Das "Pop-Oratorium Luther " geht auf Tour Hallo Niedersachsen - 14.01.2017 19:30 Uhr Das "Pop-Oratorium Luther" ist das Musikereignis anlässlich des Reformationsjahres. Der Chor von 2.500 Sängerinnen und Sängern tritt in der TUI Arena in Hannover auf.







"Luther war nie verstaubt"

"Ich bin überzeugt, dass die Lieder eine Art neue evangelische Schlager werden", sagte Margot Käßmann. Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands ist Botschafterin des EKD-Rates für das Reformationsjahr. Ausgearbeitet wurde das Stück, das zum Reformationstag 2015 in Dortmund uraufgeführt wurde, vom Komponisten Dieter Falk. Die Texte hat Michael Kunze geschrieben. Hinter dem Projekt steckt die Stiftung Creative Kirche, die Menschen mit moderner Musik religiöse Themen nahebringen will. "Luther war nie verstaubt. Falls er es doch war, wird er heute entstaubt", sagt Arend de Vries, Geistlicher Vizepräsident der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover, dem Veranstalter des Abends.

Auftakt in Hannover: Moderner Luther auf Tour











Luther mit Kapuzenshirt

Genau das war einer der Gedanken an diesem Abend in Hannover. Luther, dargestellt von Frank Winkels, trägt schwarze Cargo-Hose, schwarze Stiefel und ein Kapuzenshirt. Er spielt einen Helden, der ganz offenbar keiner sein wollte. Vordergründig ist der Handel mit Ablassbriefen in einer Zeit, in der die Macht auf dem Thron und in der Kirche saß. Doch ob der Reformator, im Jahr 1483 in Eisleben geboren und 1546 dort auch verstorben, ein Antisemit war oder wie es um seine Psyche bestellt war, ist im Musical nur in wenigen Zeilen Thema.

