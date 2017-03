Stand: 24.03.2017 15:00 Uhr

Stilikonen der Designgeschichte in Lübeck von Nadine Dietrich

Flohfallen aus Rinderknochen, Eiter-Absaugspritzen für Soldaten oder jahrhundertelang versunkenes Porzellan: Im Lübecker St.-Annen-Museum sind die sehr unterschiedlichen Schätze von vier Sammlerpersönlichkeiten zu bestaunen. Kurioses aus vier Jahrhunderten.

St. Annen-Museum zeigt private Schätze

















Als "Knochenmann" bekannt streifte der Kieler Jurist Klaus Glüsing jahrzehntelang über Flohmärkte, suchte im Internet und in Antiquitätenläden: immer auf der Suche nach kunstvollen und fragilen Gegenständen, die aussehen als seien sie aus Elfenbein geschnitzt. Aber es ist nur das "Elfenbein des kleinen Mannes": Rinderknochen.

"Los ging die Sammelleidenschaft mit einem Ei aus Rinderknochen, das aufgeschraubt werden kann und das mit einem zierlichen Lochmuster versehen ist", erzählt Dagmar Täube, die Leiterin des Lübecker St. Annen Museums. Mit diesem Ei sei Klaus Glüsing Anfang der 90er-Jahre ins Museum gekommen und wollte wissen, was das sei. "Es war eine Flohfalle! In den Pelzen und Kleidern der Menschen im 17. Jahrhundert hockten viele Flöhe", erzählt Täube. "Die Menschen waren wirklich geplagt. Die Flohfalle in Form eines Eis wurde innen mit Honig, Sirup oder Blut bestrichen, die Flöhe krochen hinein und klebten fest."

Nicht nur Mode, sondern auch notwendig

Zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert wurde alles Mögliche aus Rinderknochen geschnitzt: Rasiermesser für den Mann, Zigarettenspitzen, unglaublich filigran ausgesägte Fächer für die Dame, Nähutensilien wie Nadeldöschen, Dominosteine, Puppenmöbel, Knöpfe, Brei-Schieber für Kleinkinder, Besteckservice. Der Bedarf an Rinderknochen war so groß, dass sie aus Nord- und Südamerika importiert werden mussten. "Bei manchen Dingen mussten wir recherchieren, wofür sie sind", erzählt Dagmar Täube. "Zum Beispiel gibt es eine Eiter-Absaugspritze. Sie wurde an Soldaten verteilt."

Die Ausstellung ist ein Spaziergang durch die Kulturgeschichte der vergangenen Jahrhunderte: Was war modern, was wurde gebraucht?

"In den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren es getoastete Brote“, erzählt Dagmar Täube. "Weißbrot war etwas Besonderes, in England groß in Mode und dann kam der Krieg und Altes musste essbar gemacht werden. Toaster waren also erst "in" und dann notwendig.

Vom Teekessel bis zum Fön

Fast 40 Jahre lang sammelte die Hamburgerin Angelika Jensen die frühsten Modelle elektrischer Haushaltsgeräte. "Heute sind das Stilikonen der Designgeschichte: die von Peter Behrens 1908 für AEG entworfenen Teekessel, Wasserkocher und Ventilatoren - die wurden noch 30, 40 Jahre lang nach seinen Entwürfen gebaut und weiterentwickelt."

Los ging es so richtig in den 20er-Jahren, als knapp 60 Prozent der Bevölkerung Strom bezog. Sechs Jahre nach dem Bau des weltweit ersten Elektrizitätswerks in New York ging 1887 das Elektrizitätswerk in Lübeck ans Netz - zwei Jahre nach Berlin und ein Jahr vor Hamburg. Es gab in der Mengstraße Show-Rooms für elektrische Haushaltsgeräte: chromglänzende Toaster, Wasserkocher, die noch wie klassische Teekessel aussahen und mondäne "Föne".



Die Bezeichnung "Fön" ließ sich übrigens die Firma Sanitas 1911 als Markenbezeichnung sichern - in die Warenrolle wurde es als "warme Luftdusche" eingetragen. Die Liebe zu diesen "Fönen" teilte Angelika Jensen mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins Heide Simonis. In der Ausstellung sind auch zwei Haartrockner aus Simonis' Sammlung zu sehen.

Gegenstände mit spannender Geschichte

In einer Ausstellung zu privaten Sammelleidenschaften wird Porzellan nahezu erwartet. In der Lübecker Sonderausstellung ist es auch zu sehen, allerdings mit Fokus auf den chinesischen Einfluss. "Asiatische Motive waren schwer in Mode im 18. Jahrhundert. Und auch Originale aus China waren heiß begehrt", erklärt Dagmar Täube.

1752 machte sich deshalb ein Schiff in Nanking auf den Weg nach Holland mit 100.000 Teetassen, Tellerchen und Kannen an Bord. Es sank im chinesischen Meer.

243 Jahre später hoben Taucher diesen Schatz, und der Lübecker Sammler C. J. Heinrich ersteigerte 1986 ein mehrteiliges Teeservice bei Christie's in Amsterdam. Wer diese Geschichte kennt, schaut sich das schlichte blau-weiße Teegeschirr mit Asia-Motiven mit anderen Augen an.

Weitere Ausstellungen im Museum Kunst über dem Küchentisch 03.02.2017 19:12 Uhr Kunstwerke im Privatbesitz sind nur selten zu sehen. Die Lübecker Kunsthalle St. Annen holt nun einige davon an die Öffentlichkeit. Darunter ist auch ein Werk von Max Beckmann. mehr

Stilikonen der Designgeschichte in Lübeck In Lübeck sind die sehr unterschiedlichen Schätze von vier Sammlern zu bestaunen: jahrhundertealtes Porzellan, Silber, Kunstvolles aus Rinderknochen und Ur-Omas Toaster. Öffnungszeiten: 01.01. - 31.03. - Dienstag bis Sonntag: 11 - 17 Uhr,

01.04. - 31.12. - Dienstag bis Sonntag: 10 - 17 Uhr Hinweis: "Lübeck sammelt I"

Von Max Beckmann bis Miroslav Tichý

Eine Kooperation mit der Overbeck-Gesellschaft. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 26.03.2017 | 19:30 Uhr