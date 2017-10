Stand: 03.10.2017 14:37 Uhr

Zum letzten Mal? "Lichtsicht" in Bad Rothenfelde

Es ist die sechste Auflage einer ungewöhnlichen Kunstausstellung - und möglicherweise auch die letzte: die "Lichtsicht-Projektions-Biennale" in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück), die alle zwei Jahre mehr als 160.000 Besucher anlockt. Früher wurde an den Gradierwerken Salz gewonnen, heute sind sie der Hintergrund für die Installationen. Doch jetzt steht das Vorzeige-Projekt vor dem Aus. Denn der Hauptsponsor und Ideengeber, ein Unternehmer aus der Gemeinde, will sich zurückziehen. Zehn Jahre hat er das Projekt finanziert. War es das also in Bad Rothenfelde oder gibt es noch Hoffnung auf eine Fortsetzung?

Teure Technik und Gagen - Wer soll das bezahlen?

Technik-Chef Christian Meyer ist von Anfang an dabei gewesen. Und er kann sich Bad Rothenfelde ohne die "Lichtsicht" gar nicht mehr vorstellen. "Das ist was Einmaliges, das gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Es würde schon sehr, sehr fehlen", so Meyer. Doch fällt der private Geldgeber weg, wird es schwierig. Die Ausstattung ist teuer: Mehr als 50 wetterfeste Spezial-Beamer werden gebraucht. Dazu kommen die Gagen für die Künstler - internationale Topstars der Szene. Der finanzielle Aufwand knackt die Millionengrenze. Doch genau diese Qualität ist es eben, die die Besucher fasziniert.

Bürgermeister will sich für Fortführung einsetzen

Zehn Jahre konnte man sich im Rathaus entspannt zurücklehnen. Jetzt läuten die Alarmglocken: Der Gemeinde droht der Verlust eines prestigeträchtigen kulturellen Events. "Wir spielen mit dieser 'Lichtsicht' in der Projektionskunst in der Champions League", sagt Bürgermeister Klaus Rehkämper (CDU). "Das wollen wir als Auftrag nehmen und sehen es als Herausforderung." Er wolle sich persönlich dafür einsetzen, dass die "Lichtsicht" fortgeführt wird. "Wir arbeiten schon an einem Geschäftsmodell der 'Lichtsicht' sieben. Die ersten Gespräche, die ich geführt habe, lassen uns hoffen", so der Bürgermeister.

Landrat: Verkleinerung notwendig

Der Landrat des Landkreises Osnabrück dagegen ist nicht ganz so optimistisch. Michael Lübbersmann (CDU) spricht sich zudem für eine Verkleinerung der Veranstaltung aus: "Das hat eine Dimension, die in dieser Form auf Dauer nicht zu halten sein wird." Man könne jedoch über Möglichkeiten nachdenken, wie die Idee hinter der "Lichtsicht" erhalten werden könne. "Mit viel Kreativität" sei es vielleicht möglich, das Projekt insgesamt am Leben zu erhalten - in abgespeckter Form.

Techniker Christian Meyer ist skeptisch, ob ein solcher Plan aufgehen kann. "Es macht einen schon traurig und ich hoffe, dass es weitergeht. Wir bleiben am Ball." Bis Ende Januar sind die Projektionen aber auf jeden Fall zu sehen - bei der vielleicht letzten "Lichtsicht" in Bad Rothenfelde.

