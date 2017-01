Stand: 16.01.2017 16:55 Uhr

Tammam Azzam: Kunst gegen den Krieg von Sandra Aïd

Der syrische Künstler Tammam Azzam weiß, dass er durch seine Bilder keinen Krieg beenden kann. Doch er braucht sie, um die Tragödie zu verarbeiten. Bis zum 12. Februar zeigt das Oldenburger Stadtmuseum seine neuen Werke.

Vor einem Jahr kam Tammam Azzam mit einem Stipendium des Hanse Wissenschaftskolleg nach Delmenhorst in Niedersachsen - und ist dort geblieben. 2011 floh er aus Syrien, um der Einberufung in Assads Armee zu entkommen. Und so wurde er zum Maler ohne Atelier und Leinwände. In Dubai fand er zunächst Zuflucht, experimentierte aus der Not mit Fotomontagen - und wurde mit der Serie "Syrisches Museum" international bekannt. Darin zu sehen: westliche Meisterwerke inmitten von Krieg und Zerstörung wie zum Beispiel Gustav Klimts Gemälde "Der Kuss". "Auf diesem Bild geht es um Liebe. Um die zerstörten Liebesgeschichten hinter den Trümmerfassaden. Daher habe ich mich für Klimts Kuss entschieden, als weltbekannte Ikone und Symbol der Liebenden", sagt er.

"Das Leid in Syrien ist für jeden sichtbar"

Mit Arbeiten wie diesen erregte Azzam viel Aufmerksamkeit, sie wurden weltweit im Netz verbreitet. "Das Leid in Syrien ist für jeden sichtbar. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Aber diesen Horror mit Kunst zu vermitteln, ist eine echte Herausforderung. Daher versuche ich, die Tragödie mit internationalen Bildzeichen zu übersetzen, die jedem geläufig sind. Es ist meine Art, mit dem Unbeschreiblichen umzugehen."

"Ich wollte das Zerstörte damit wiederaufbauen"

Ob Fotomontagen, Grafiken, Gemälde oder Collagen: Tammams Kunst ist vielfältig. Erst als er als Artist in Residence in Delmenhorst einen Atelierraum zur Verfügung hatte, begann er wieder zu malen. Entstanden ist eine neue Serie: "Paper". "Ich habe aus meinem Gedächtnis zwei Gebäude rekonstruiert. Das erste steht noch, hier sind noch fünf Geschäfte, aber alles darum herum ist zerstört", erklärt er. "Das Zeitungspapier steht für die Nachrichten, die täglich verbreitet werden. Die einzelnen Papierstücke zeigen das Ausmaß des Chaos. Ich wollte das Zerstörte damit wiederaufbauen. Denn Papier kann ich zwar leicht zerreißen, aber gleichzeitig damit neue Dinge erschaffen."

Kunst, um die Tragödie zu verarbeiten

In Delmenhorst hat Tammam Sicherheit gefunden. Ein Stück Normalität in einem friedlichen Ort. Innere Ruhe findet Tammam aber auch hier nicht. "Sicher, ich führe hier ein normales Leben, aber innerlich lässt mich der Krieg in Syrien nicht los. Ich weiß, dass ich mit meiner Kunst keinen Panzer oder keinen Luftangriff stoppen kann, aber ich brauche die Kunst, um meine Gefühle auszudrücken und die Tragödie zu verarbeiten."

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

