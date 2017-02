Stand: 17.02.2017 15:30 Uhr

"Kabinett der Abstrakten" neu rekonstruiert

Im Sprengel Museum in Hannover ist zum zweiten Mal das "Kabinett der Abstrakten" des konstruktivistischen Künstlers El Lissitzky in einer Rekonstruktion zu sehen. Ab Sonnabend ist der Raum in dem Museum am Maschsee zugänglich. "Im Kabinett der Abstrakten" sind Werke aus den späten 1920er Jahren zu sehen.

Kabinett der Abstrakten

Original von Nazis zerstört

Bei der Rekonstruktion handelt es sich bereits um das zweite derartige Vorhaben. Das ursprünglich als "Demonstrationsraum" bezeichnete "Kabinett der Abstrakten" war 1927 im damaligen Provinzialmuseum, heute das Landesmuseum, entstanden. 1937 wurde der Raum von den Nationalsozialisten zerstört. 1968 wurde das "Kabinett" im Landesmuseum erstmals rekonstruiert, elf Jahre später kam es ins Sprengel Museum. Die neue Rekonstruktion nähere sich nun auf Grundlage aktueller Forschung dem ursprünglichen "Kabinett" erneut an, so das Museum.

Besucher sollten selbst aktiv werden

Im "Kabinett der Abstrakten" hatte Lissitzky Werke von Künstlern wie Pablo Picasso oder Piet Mondrian sowie eigene Werke gezeigt. Mit einem modernen Ausstellungsdesign und beweglichen Elementen hatte der russische Künstler die Besucher dazu bringen wollen, selbst aktiv zu werden und die Wahrnehmung der Kunst zu reflektieren. Auftraggeber war Alexander Dorner, Direktor der Landesgalerie im Provinzialmuseum. Er wollte das Museum breiteren Bevölkerungsschichten öffnen.

