Start der Jubiläumsausstellungen in Ahrenshoop von Juliane Voigt

Mit einer Festwoche im Ostseebad Ahrenshoop beginnen am 25. März 2017 die bis Oktober dauernden Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der dortigen Künstlerkolonie. Den Auftakt bildet die Ausstellung "Licht, Luft, Freiheit - 125 Jahre Künstlerkolonie Ahrenshoop" im Kunstmuseum. Gezeigt werden dabei 90 Gemälde von Malern der Gründergeneration.

Ende des 19. Jahrhunderts war es en vogue, als Künstler den Moloch Großstadt hinter sich zu lassen und sich mit Pinsel und Staffelei direkt in die Landschaft zu setzen. Überall in Europa entstanden damals Künstlerkolonien. Die meisten in Deutschland: bei Bremen in Worpswede, auf Hiddensee - und in Ahrenshoop.

Künstler entdecken Idylle im ehemaligen Fischerdorf

Der weiße Ostseestrand ist noch leer, es ist Vorsaison. Hier startet die Jubiläums-Festwoche. Der ganze Ort macht mit - kleine Galerien und Vereine, private Initiativen und natürlich das Kunstmuseum Ahrenshoop. Ein fantastischer Neubau, 2013 eröffnet, finanziert und getragen von Stiftern und einem Verein. Hier hängen die Originale der verschiedenen Malergenerationen. Katrin Arrieta ist die Kuratorin der Ausstellung "Licht, Luft, Freiheit". "Die Jubiläumsausstellung konzentriert sich in zwei Sälen auf die so genannte erste Generation, also auf die Leute, die tatsächlich damals im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hier angesiedelt haben", erläutert sie.

Entdeckt hat den Ort, eine versteckte Idylle mit Ostseestrand, der Oldenburger Maler Paul Müller-Kaempff. Er eröffnete eine Malschule für Damen und zog Freunde nach. Bis zum Beginn des ersten Weltkriegs siedelten sich in dem kleinen Dorf am Ende der Welt viele Künstler an. "Letztendlich waren die Maler, die damals hier über das hohe Ufer nach Ahrenshoop kamen unsere ersten Touristen. Also die haben sich hier in der Landschaft von dem Licht und von der Ostsee und von dem Bodden also von dieser schmalen Landzunge letztendlich so fasziniert gefühlt, dass sie hierbleiben wollten", sagt der Kurdirektor Roland Völcker. Er hat eine fünf Meter hohe Holzfigur des PopArt-Künstlers Moritz Götze aufgestellt. Dort führt auch ein Kunstpfad vorbei mit zehn Stationen. Auf Metallstelen sind wichtige Bilder der Künstlerkolonie direkt vor dem Motiv ausgestellt.

Schau: "Elbhang und Weststrand" in drei Galerien

In gleich drei großen Galerien des Ortes liegt der Schwerpunkt auf nonkonformer DDR-Kunst. "Elbhang und Weststrand" heißt die Schau. Dresdner Künstler hatten nämlich einen engen Bezug zu Ahrenshoop, erklärt der Kurator Paul Kaiser: "Erstens war die DDR sehr klein. Es gab keine Möglichkeiten, sich an das Mittelmeer oder nach Sylt zu orientieren. Insofern verfing sich alles in diesem schmalen Streifen Ostsee. Auf der anderen Seite war es so, dass gerade in Ahrenshoop eine gewisse Libertinage herrschte. Dass dort eben Möglichkeiten in der Kulturpolitik da waren, die eben in den sächsischen-thüringischen Quartieren nicht zu finden waren."

Schätze aus dem Archiv

Die Festwoche hält weitere Überraschungen bereit: Im Archiv schlummerten einige Schätze, die für das Jubiläum entstaubt wurden. Ein Theaterstück von 1913 von Axel Delmar zum Beispiel, sowie ein Lied über Ahrenshoop von 1908. Der Kurdirektor schaut bei so viel Rückblick auch nach vorne: "Wir stellen unsere Veranstaltungen unter das Credo 'Tradition bewahren und im Zeitgeist leben'. Hier ist es nicht nur schön, weil die Vergangenheit schön war, sondern weil es auch heute noch schön ist."

Viele Ateliers sind in dieser Woche geöffnet. Im Künstlerhaus Lukas sind Arbeiten von Stipendiaten zu sehen. Das Neue Kunsthaus zeigt die Gruppenausstellung "Das rätselhafte Verschwinden des Malers Alfred Partikel". Die Jubiläums-Veranstaltungen werden sich bis in den Herbst ziehen. Und eine Attraktion gibt's immer nebenbei: die Landschaft. Ahrenshoop ist immer eine Entdeckung.

