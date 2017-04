"Schön falsch leben" - Ausstellung in Hamburg

Stand: 11.04.2017 10:26 Uhr

"Es gibt kein richtiges Leben im falschen" von Anette Schneider

"Schön falsch leben" heißt die Ausstellung im Kunsthaus Hamburg, die vom Berufsverband bildender Künstlerinnen und Künstler Hamburg organisiert wurde und sich unser schönes falsches - weil fremdbestimmtes und auf Kosten anderer genossenes - Leben auf vielfältige Weise vornimmt. Anspielend auf Adornos Diktum "Es gibt kein richtiges Leben im falschen", gehen die 25 Künstlerinnen und Künstler dabei recht kritisch vor.

Ironisch, zynisch und auch dokumentarisch

"Schön falsch leben"! Das klingt wie die ironisch-provozierende Aufforderung, sich angesichts der zahlreichen gesellschaftlichen Probleme in den bestehenden Missverhältnissen einzurichten und Adornos Erkenntnis "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" bloß nicht so ernst zu nehmen. Doch natürlich nehmen die 25 Künstlerinnen und Künstler dieser engagierten Ausstellung Adornos Worte durchaus ernst - auf ihre Weise. Kurator Joachim Jakob: "Was wir ganz spannend fanden war, dass einige Arbeiten eher so einen ironischen oder vielleicht auch zynischen Ansatz hatten, andere eher einen dokumentarischen. Es gab also ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema."

Widerspruch von Arm und Reich und lügende Politiker

Die Künstler nutzen Medien wie Fotografie und Malerei, Installation und Video und beschäftigen sich beispielsweise mit dem Widerspruch von Arm und Reich, mit lügenden Politikern und manipulativen Massenmedien, mit Methoden erzwungener Anpassung und dem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. "Schön falsch leben" - so ihr Tenor - sei unmöglich, wenn man um die Probleme unserer Zeit wisse und sie nicht als unlösbar akzeptieren wolle. Die Arbeiten im Kunsthaus Hamburg machen dies mit ungewöhnlichen Mitteln bewusst.

