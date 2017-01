Stand: 22.01.2017 00:00 Uhr

Zu viele Probleme, zu wenige Perspektiven?

"Only bad news are good news" - "Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten", so lautet eine alte Journalistenweisheit. Und schaut man in die Nachrichtensendungen oder Tageszeitungen, dann scheint es tatsächlich vor allem schlechte Nachrichten zu geben: Kriege, Krisen und Konflikte, wohin man schaut.

Es geht auch konstruktiv

Journalist zu sein heißt, die Wahrheit zu erzählen und Missstände aufzudecken. Und Missstände gibt es nun einmal viele. Aber reicht das? Oder sollte Journalismus auch Lösungsansätze und Perspektiven anbieten? Das sieht zumindest das Modell des 'Konstruktiven Journalismus' vor, ein Ansatz, den auch der NDR verfolgt. Im Rahmen der NDR Debatte wollen wir in dieser Woche der Frage nachgehen, was Sie als Hörer, Zuschauerinnen und User von gutem Journalismus erwarten: Problemberichterstattung oder Perspektiven?