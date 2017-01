Stand: 23.01.2017 11:01 Uhr

Depressionen durch negative Nachrichten? von Claudia Sarre

Tragödien, Terror, Tod. Fast jeden Morgen weckt uns der Radiowecker mit unheilvollen Nachrichten. Noch während wir versuchen, das morgendliche Chaos zu bewältigen, wird unser Hirn schon mit Berichten über Kriege, Gewalt und Verbrechen geflutet. Mit zum Teil dramatischen Auswirkungen auf Körper und Geist, erläutert Neurowissenschaftlerin Maren Urner vom Internetportal "Perspective Daily": "Nicht nur aufgrund des Negativfokus, sondern auch aufgrund dieser Informationsflut geraten viele Menschen in einen Stresszustand. Kurzzeitiger Stress ist etwas, was biologisch sehr sinnvoll ist, weil es uns zum Beispiel beim Überleben hilft. Wenn wir aber dauerhaft in diesen sogenannten chronischen Stresszustand gelangen, dann ist es sowohl für den Körper als auch für die Psyche sehr, sehr schlecht."

Resignation durch Negativberichterstattung

Sehr, sehr schlecht heißt konkret: Stress kann zu einem geschwächten Immunsystem führen, zu Bluthochdruck und Schlafstörungen, aber auch zu Depressionen und Antriebslosigkeit.

Natürlich beeinflusst dies wiederum auch unser Denken und Handeln, erklärt der Medienwissenschaftler Tobias Hochscherf von der Fachhochschule Kiel: "Was man beobachten kann, ist, dass durch die durchweg negative Berichterstattung eine gewisse Resignation einsetzt. Das heißt: Menschen sagen, man kann an der Gesellschaft nichts ändern, das ist halt so, alle sind korrupt, Bauprojekte funktionieren nicht, Geld wird verschwendet, Macht wird missbraucht. Und ich glaube, dass das natürlich für eine Demokratie, die ja auch gestalten will und die das Zusammenleben regelt, fatal ist."

Neue Denkanstöße liefern

Die Lösung - so der Medienwissenschaftler: positive, konstruktive Nachrichten, die Lösungsansätze aufzeigen und so neue Denkanstöße liefern. Wird nur über Zerstörung und Verfall berichtet, führt das bei vielen Menschen zu Furcht und sogar Panik. Ein solches Angstklima sei ein gefundenes Fressen für Rechtspopulisten, bestätigt Hochscherf: "Ich glaube, dass eine einseitige negative Berichterstattung dazu führt, dass Menschen in dieser Resignation vielleicht anfälliger werden für einfache Lösungen. Plattitüden, Demagogen, die einfach sagen, wir können das ja ganz schnell ändern, das und das sind die Lösungen."

Häufiger hoffnungsmachende Geschichten zu erzählen oder gelungene Beispiele aus anderen Ländern zu schildern, erzeuge nicht nur eine positivere Grundstimmung - so Hochscherf, - sondern führe auch dazu, "dass Menschen sich in Debatten einmischen. Gerade wenn Journalisten Blicke aus dem Ausland hinzuziehen, dann kann es sein, dass Menschen sagen, hört mal zu, so ist das ja gar nicht. Schaut doch mal nach Dänemark, schaut doch mal nach Norwegen. Wenn dort so etwas klappt, warum soll es dann nicht auch hier klappen? Das heißt, Menschen werden aus einer Art Resignation rausgeholt und werden wieder Teil einer Debatte, weil sie auf einmal Argumente haben."

Psychologische Erkenntnisse als Grundlage

Der konstruktive Journalismus nutze dafür auch die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, erklärt Neurowissenschaftlerin Maren Urner: "Wenn wir positive Emotionen auslösen in Menschen - und das kann eben auch durch Berichterstattung erfolgen -, dann werden sie aktiver. Sie fühlen sich dann ermutigt und hoffnungsvoll und in der Lage, den Herausforderungen entgegenzutreten."

Zuversichtliche Berichterstattung - und damit eine optimistische Sicht auf die Welt - fördern Eigeninitiative und die Bereitschaft sich zu engagieren. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Nachricht.

