Stand: 22.04.2017 00:01 Uhr

NDR Debatte: Wer bestimmt, was Kinder lernen?

"Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir" - so hat der römische Schriftsteller Seneca in einem Brief an Lucilius seine Kritik an den Schulen seiner Zeit ausgedrückt. Aber natürlich soll die Schule auch auf das Leben vorbereiten. Doch was braucht es dafür?

Theorie oder Praxis?

Muss man Goethe-Gedichte interpretieren, Normalenvektoren berechnen und alle europäischen Hauptstädte kennen? Oder sollten mehr praktische Übungen auf den Lehrplan, wie Medienkompetenz, Streitschlichtung oder Betriebspraktika?

Lehrpläne bestimmen darüber, was Schülerinnen und Schülern beigebracht werden soll. Aber wie werden diese erstellt? Welche Einflüsse wirken ebenfalls auf den Unterricht ein - Schulbücher, Internetvideos, Lehrer, Eltern? Wer bestimmt, was Kinder lernen? - das ist die Frage der NDR Debatte im April.