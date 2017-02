Sendedatum: 16.02.2017 21:10 Uhr

Vor 55 Jahren: Deiche brechen in Schleswig-Holstein

Die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 hat erhebliche Schäden an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste verursacht. Die Deiche brachen, an den Gebäuden auf den Halligen entstanden schwere Sachschäden. Die Städte Itzehoe, Elmshorn und Uetersen wurden überschwemmt, weil die Flussdeiche der Stör nicht hielten und an Krückau sowie Pinnau ausreichender Deichschutz fehlte.