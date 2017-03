Stand: 19.03.2017 08:00 Uhr

Anti-AKW-Protest 1977: "Schlachtfeld" Grohnde von Oliver Weiße

Der 19. März 1977 ist ein schöner Tag im Weserbergland. Eigentlich. Ein Hauch von Vorfrühling liegt in der Luft. Doch viele Menschen haben anderes im Sinn, als den Tag zu genießen: Mehr als 20.000 Menschen versammeln sich in Grohnde, einem kleinen Ort rund 50 Kilometer südlich von Hannover, um gegen den Bau eines Atomkraftwerks (AKW) an der Weser zu demonstrieren. Einer von ihnen ist Peter Dickel, ein Jurastudent aus Hamburg, der sich in der aufkeimenden Anti-Atomkraft-Bewegung engagiert. "Viele Demonstranten waren geradezu euphorisch", erinnert er sich. Doch im Laufe des Tages soll sich die Stimmung bei vielen Menschen verfinstern. Was als friedlicher Protest gegen den geplanten Atommeiler geplant war, wird zu einer regelrechten "Schlacht" zwischen Demonstranten und Polizisten. Nicht nur das von der Polizei eingesetzte Tränengas sorgt für Tränen. Hunderte Menschen - Demonstranten wie auch Polizisten - werden teils schwer verletzt.

Um an diese Ereignisse vor 40 Jahren zu erinnern, hat Peter Dickel zusammen mit dem Historiker Bernhard Gelderblom eine Ausstellung organisiert. Seit Freitag ist sie im Hamelner Münster zu sehen.

"Mauerblümchen" Grohnde

Peter Dickel will die Erinnerungen an jenen für die Region einschneidenden Tag wachhalten. Medial habe Grohnde damals keine große Rolle gespielt, sagt er. Ganz im Gegensatz zum schleswig-holsteinischen Brokdorf, wo ebenfalls ein AKW errichtet werden sollte. Die Bilder von den gewalttätigen Auseinandersetzungen waren damals in der Tagesschau bundesweit zu sehen und Gesprächsthema. "Grohnde war bis dahin ein Mauerblümchen", sagt auch der Hamelner Historiker Gelderblom.

Vereint gegen das Atomkraftwerk

Dabei war jener März-Tag in Grohnde laut Dickel nicht minder hart. In Brokdorf sei dies zu erwarten gewesen. Die Nähe zur Metropole Hamburg mit ihrer großen linken Szene hätte dabei eine Rolle gespielt, so Dickel. Im Weserbergland gab es eine solche Szene nicht in diesem Ausmaß. In der Region hatte sich der Protest gegen das AKW in mehreren Bürgerinitiativen organisiert. "Dabei waren Lehrer, Angestellte, Handwerker und Landwirte, die ganz unterschiedliche politische Positionen vertraten, sie alle einte aber die Haltung gegen das geplante AKW an der Weser", sagt Dickel.

Nicht nur friedlicher Protest

Gewalt als Mittel des Widerstands wurde von vielen Menschen in der Region abgelehnt. Unter den Studenten aus Hamburg, Göttingen und Bielefeld habe es viele gegeben, die damals dazu eine andere Haltung gehabt haben, so Dickel. Seit den 60er-Jahren sei die Gesellschaft auch durch die Studentenbewegung im Umbruch gewesen. Man habe die Einstellung gehabt, dass man sich es nicht gefallen lassen dürfe, dass überall neue Atomkraftwerke aus dem Boden gestampft werden konnten. Einige in der beginnenden Anti-Atom-Bewegung fanden es laut Dickel legitim, nicht nur auf friedlichen Protest zu setzen.

